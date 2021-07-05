في الغابات.. استعدادت «مُخيفة» لكايزر تشيفز قبل مباراة الأهلي في نهائي الأبطال

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يستعد النادي الأهلي لمواجهة كايزر تشيفز في نهائي دوري أبطال إفريقيا، المقرر إنطلاقها في السابع عشر من الشهر الجاري على ملعب محمد الخامس في المغرب ، ويرصد دوت الخليج استعدادت النادي الجنوب إفريقي لمواجهة المارد الأحمر.

وظهر لاعبو كايزر تشيفز في إحدى ملاعب التدريب الشبيهة «بالغابة» الأمر الذي يساعد على تقوية الطاقة البدنية الكبيرة، وأظهرت صور التدريبات القوة البدنية العالية التي يتمتع بها لاعبو النادي الجنوب إفريقي. لاعبو كايزر تشيفز يستعدون للنادي الأهلي على جانب أخر يستعد النادي الأهلي لمواجهة المقاولون العرب ضمن مواجهات الجولة التاسعة والعشرون من الدوري الممتاز، وذلك قبل مواجهتين قبيل مباراة كايزر تشيفز في نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد أن حقق المارد الأحمر الفوز على الفريق برباعية دون رد. تشكيل الأهلي المتوقع أمام سموحة حراسة المرمى : محمد الشناوي خط الدفاع : أكرم توفيق - ياسر إبراهيم - أيمن أشرف - علي معلول خط الوسط : حمدي فتحي - عمرو السولية - محمد مجدي أفشة خط الهجوم : حسين الشحات - طاهر محمد طاهر - محمد شريف. تشكيل سموحة أمام الأهلي حراسة المرمى: الهاني سليمان الدفاع: محمود البدري، رجب نبيل، أطهر الطاهر وشريف رضا السوط: أحمد حمص، محمود حليمو، عبد الكبير الوادي ومصطفى فتحي الهجوم: أحمد عبد القادر وديريك نسيامبي قائمة الأهلي في مواجهة سموحة في حراسة المرمي: محمد الشناوي- علي لطفي - مصطفي شوبير خط الدفاع: رامي ربيعه- سعد سمير-علي معلول- محمود وحيد- أيمن أشرف- ياسر إبراهيم خط الوسط:ألو ديانج- عمرو السولية- حمدي فتحي- أكرم توفيق خط الهجوم:محمود كهربا- مجدي أفشة- صلاح محسن- محمد شريف- جونيور أجاي- حسين الشحات- طاهر محمد طاهر. قائمة سموحة أمام الأهلي وضمت قائمة سموحة كل من الهاني سليمان، عمر صلاح، رجب نبيل، محمود البدري، محمد عبد المنعم، محمود عزت، خالد عبد الفتاح، أطهر الطاهر، شريف رضا، أحمد حمص، محمد رزق، محمود حليمو، محمد ليلة، رفيق كابو، محمد نادي، عبد الكبير الوادي، مصطفى فتحي، أحمد عبد القادر، عرفة السيد، ديريك نسيبامبي.

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