/639033/الاتحاد-العربي-يطلق-بطولة-كأس-العرب-للمنتخبات-ومفاجأت-في-القرعة-صور

أجريت اليوم الاثنين في مدينة القاهرة، مراسم قرعة النسخة الرابعة لبطولة كأس العرب لمنتخبات الناشئين تحت 17 عاماً، المقرر إقامتها في المملكة المغربية ويشارك فيها منتخبات المغرب والبحرين وتونس والجزائر وجيبوتي والسعودية والصومال والعراق وفلسطين والكويت ولبنان وليبيا ومصر والإمارات وموريتانيا واليمن.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وتستضف المملكة المغربية منافسات النسخة الرابعة من بطولة كأس العرب للمنتخبات تحت 17 سنة، حيث ستقام منافساتها خلال الفترة من 29 يوليو الجاري وحتى 15 من أغسطس المقبل.

وأسفرت القرعة التي أجريت في حضور النائب الشرفي لسمو رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم الأستاذ محمد روراوه والدكتور رجاءالله السلمي الأمين العام للاتحاد، عن المجموعات التالية: المجموعة الأولى: المغرب وفلسطين

والسعودية والكويت المجموعة الثانية: الجزائر والإمارات وليبيا وجيبوتي المجموعة الثالثة: تونس والعراق وموريتانيا واليمن المجموعة الرابعة: مصر والبحرين والصومال ولبنان.

وتعد بطولة كأس العرب لمنتخبات الناشئين تحت 17 سنة، إحدى بطولات الاتحاد العربي لكرة القدم، إذ بدأت بالنسخة الأولى في عام 2011 في ضيافة المملكة العربية السعودية، وفاز بلقبها المنتخب السعودي ونال منتخب سوريا الوصافة، ثم أقيمت النسخة الثانية عام 2012 في الجمهورية التونسية، وحقق لقبها منتخب تونس وجاء في الوصافة المنتخب العراقي.

في حين، استضافة دولة قطر النسخة الثالثة من بطولة كأس العرب للمنتخبات تحت 17 سنة عام 2014، وحقق لقبها منتخب العراق وجاء المنتخب السعودي في الوصافة.

شوقي غريب يعلن قائمة المنتخب الأولمبي المشاركة في أولمبياد طوكيو 2021

أعلن شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي لكرة القدم، عن القائمة الرسمية للمنتخب الأولمبي للمشاركة في "أولمبياد طوكيو 2020"، والتي تقام يوم 23 يوليو وتنتهي 3 أغسطس، ويعرض موقع دوت الخليج قائمة المنتخب الأولمبي لكرة القدم المشاركة في أولمبياد "طوكيو 2020"، والتي جاءت كالتالي:

مواعيد المنتخب الأولمبي في أولمبياد طوكيو 2021

المباراة الأولى: أمام منتخب إسبانيا يوم 22 يوليو في تمام الساعة التاسعة ونصف صباحا(9:30 ص).

المباراة الثانية: أمام منتخب الأرجنتين يوم 25 يوليو في تمام الساعة التاسعة ونصف صباحا(9:30 ص).

المباراة الثالثة: أمام منتخب أستراليا يوم 28 يوليو في تمام الساعة الواحدة ظهرا(1 م).

مصر في أولمبياد طوكيو 2021

تبدأ أولمبياد طوكيو 2021 يوم 23 الجاري وتنتهي يوم 8 أغسطس، وتقام الأولمبياد كل 4 سنوات، وكان من المقرر إقامة تلك النسخة، العام الماضي، ولكن تسبب انتشار فيروس كورونا المستجد في تأجيلها حتى هذا العام، وتمتلك مصر تاريخ حافل في الأولمبياد، حيث حصد أبناء النيل 32 ميدالية أولمبية على مدار تاريخها، واستطاعت حسم عدد من الميدليات الذهبية في أخر بطولة أولمبياد، والتي أقيمت في البرازيل.