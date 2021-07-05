فحص طبي لرباعي منتخب مصر الأولمبي استعداداً لأولمبياد طوكيو2020

/639036/فحص-طبي-لرباعي-منتخب-مصر-الأولمبي-استعدادا-لأولمبياد-طوكيو2020

يجري لاعبي منتخب مصر الأولمبيا المنضمين حديثاً فوق السن وهما أحمد حجازي، ومحمد الشناوي،ومحمود الونش وعبد الرحمان مجدي، لشكف طبي شامل، وذلك ستعداداً لأولمبياد طوكيو.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

فيما يحصل الثلاثي محمد الشناوي وعبد الرحمان مجدي و محمود الونش للقاح الخاص بيفيروس كورونا، بينما حصل أحمد حجازي علية أثناء تواجده مع فريقة في السعودية.

قرر شوقى غريب المدير الفنى لمنتخب مصر الأولمبى، انطلاق معسكر الفراعنة الأخير استعدادا للأولمبياد يوم 8 يوليو الجارى، حيث يبدأ اللاعبون فى الانضمام للمعسكر بداية من الخميس المقبل.

ظهر منتخبنا الأولمبي لكرة القدم بصورة جيدة خلال الفترة السابقة، حيث استطاع أبناء النيل بقيادة شوقي غريب المدير الفني لمنتخبنا الأولمبي، حصد العديد من الألقاب القارية، كما استطاع غريب أن يتأهل بمنتخب الفراعنة إلى "أولمبياد طوكيو2020"، وذلك بعدما حصد المنتخب الأولمبي بطولة أمم إفريقيا تحت 23 عام.

وتغلب المنتخب المصري على نظيره الكوت ديفواري، في نهائي البطولة الذي أقيم في استاد القاهرة الدولي بنتيجة 2/1، وبهذا التأهل حقق منتخب مصر رقما قياسيا في التأهل إلى الأولمبياد ، حيث تأهل منتخب الفراعنة 13 مرة إلى الأولمبياد الصيفية. وضمت مجموعة مصر كل من المنتخبات التالية: إسبانيا والأرجنتين وأستراليا، وجاءات مواعيد المباريات كالأتي:

مواعيد المنتخب الأولمبي في أولمبياد طوكيو 2021

المباراة الأولى: أمام منتخب إسبانيا يوم 22 يوليو في تمام الساعة التاسعة ونصف صباحا(9:30 ص).

المباراة الثانية: أمام منتخب الأرجنتين يوم 25 يوليو في تمام الساعة التاسعة ونصف صباحا(9:30 ص).

المباراة الثالثة: أمام منتخب أستراليا يوم 28 يوليو في تمام الساعة الواحدة ظهرا(1 م).

مصر في أولمبياد طوكيو 2021

تبدأ أولمبياد طوكيو 2021 يوم 23 الجاري وتنتهي يوم 8 أغسطس، وتقام الأولمبياد كل 4 سنوات، وكان من المقرر إقامة تلك النسخة، العام الماضي، ولكن تسبب انتشار فيروس كورونا المستجد في تأجيلها حتى هذا العام، وتمتلك مصر تاريخ حافل في الأولمبياد، حيث حصد أبناء النيل 32 ميدالية أولمبية على مدار تاريخها.

في حراسة المرمى: محمدالشناوي - محمد صبحي - محمود جاد

الدفاع: أحمد أبوالفتوح - كريم فؤاد - أحمد حجازي - محمود الونش - محمد عبدالسلام - أحمد رمضان «بيكهام» - أسامة جلال - كريم العراقي.

الوسط: أكرم توفيق - عمار حمدي - إمام عاشور - ناصر ماهر - رمضان صبحي - إبراهيم عادل - عبدالرحمن مجدي - طاهر محمد طاهر.

الهجوم: أحمد ياسر ريان - صلاح محسن - ناصر منسي.