/639037/بالأسماء-إصابة-6-أشخاص-في-إنفجار-أسطوانة-غاز-داخل-شقة-سكنية-بالدقهلية

شهدت قرية دنديط مركز ميت غمر بالدقهلية، اليوم الإثنين، إصابة ٦ أشخاص بقرية دنديط مركز ميت غمر بالدقهلية، بحروق متفرقة نتيجة انفجار اسطوانة غاز داخل شقة سكنية.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل إصابة 6 أشخاص في انفجار أسطوانة غاز

تفاصيل الحريق

وترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقى اللواء رأفت عبدالباعث، مدير أمن الدقهلية إخطارًا من اللواء مصطفى كمال مدير المباحث بالحادث، وتبين نشوب حريق بالطابق الأرضي بمنزل مكون من ٤ طوابق ملك محمود أحمد البسطويسي ٦٠ سنة عامل وذلك نتيجة حدوث تسريب من اسطوانة غاز موصله لفرن داخل الشقة واشتعال النيران حال قيام زوجة مالك المنزل بإعداد الخبز.

أسماء المصابين

ونتج عن الحريق احتراق بعض محتويات الشقة وإصابة مالك العقار وزوجته هناء محمد عقل ٥٠ سنة ربة منزل وكريمتهما ساندى محمود ٨ سنوات وزوجة نجلهما سارة عبدالرحمن السيد ٢٥ سنة ربة منزل وزوجة نجلهما الآخر ياسمين سمير العشرات ٢٥ سنة وجارتهم فوزية عطية ٥٠ سنة ربة منزل، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة علي الحريق ومنع امتداده إلى باقى الوحدات السكنية داخل المنزل والمنازل المجاورة.

ووفقًا لما وصل إلينا فإنه تم نقل المصابين إلى مستشفى ميت غمر المركزى لتلقى العلاج، وإخطار النيابة العامة التى باشرت التحقيق.