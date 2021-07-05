صحيفة جنوب إفريقية:«سيرينو يؤكد انتقالة للأهلي.. وصن داونز يفتح المفاوضات من جديد»

/639038/صحيفة-جنوب-إفريقيةسيرينو-يؤكد-انتقالة-للأهلي-وصن-داونز-يفتح-المفاوضات-من-جديد

كشفت صحيفة جنوب إفريقية عن مستقبل اللاعب جاستون سيرينو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي صن داونز، مشددة على موقف الأورجوياني من الانتقال للمارد الأحمر، ويرصد دوت الخليج تفاصيل القصة.

وأشارت صحيفة sport24 : "جاستون سيرينو نجم ماميلودي صنداونز أعرب عن رغبته في الالتقاء مجددًا مع المدرب السابق بيتسو موسيماني في الأهلي مرة أخرى، لطالما ارتبطت سيرينو بالعملاق المصري ، لكن لم تتحقق هذه الخطوة الموسم الماضي بعد انهيار المحادثات بين النادي الجنوب إفريقي ونادي القرن".

صحيفة جنوب إفريقية : «سيرينو يؤكد انتقالة للنادي الأهلي.. وصن داونز يفتح المفاوضات من جديد»

وتابعت الصحيفة: " بدأت ملحمة الانتقالات الطويلة بين الناديين على تركيز سيرينو على الانتقال للقلعة الحمراء ، وتم استبعاده من الفريق قبل العودة في المراحل الأخيرة من الموسم".

وواصلت : " حتى أن اللاعب البالغ من العمر 30 عامًا غادر الملعب بعد هزيمة صن داونز في دوري أبطال أفريقيا أمام الأهلي ، مرتديًا قميص العملاق المصري".

وأضافت: "ويقر سيرينو بأنه "حلمه" اللعب مع الأهلي وقال إنه سيذهب إلى أبعد من ذلك لبدء محادثات جديدة بين الجانبين".

وعن تصريحات اللاعب التلفزيونية أستكملت الصحيفة: "ينتهي عقدي مع صن داونز بعد موسمين ، وعلاقتي رائعة مع بيتسو موسيماني ، لكني لم أتواصل معه منذ فترة بسبب الظروف".

وزادت على لسان اللاعب: " أتمنى أن تكون المفاوضات أسهل إذا تجددت بين الأهلي وصنداونز للتعاقد معي ، وسأحاول ربط الإدارتين ببعضهما البعض وتقريب وجهات نظرهما لأن هذا هو حلمي الأ وهو اللعب في القلعة الحمراء".

سيرينو متمسك بالانتقال للنادي الأهلي

واستكملت : "لا توجد اتصالات في الوقت الحالي لكن كانت هناك اتصالات في وقت سابق، أدعو الله ان تكون ادارة صنداونز اكثر مرونة هذه المرة اذا تم استئناف المفاوضات من جديد".

سيرينو يؤكد انتقالة للأهلي.. وصن داونز يفتح المفاوضات من جديد»

وواصلت: "لا أهتم بالعمر لأنني أشعر أن لياقتي البدنية ممتازة ، وأعمل على نفسي بشكل جيد ، لذلك لا أقلق بشأن عامل العمر".

وعن إختياره للأهلي قال اللاعب: "لماذا الأهلي؟ لأنه من أفضل الأندية في القارة والعالم وله تاريخ كبير ، وهم يتنافسون على جميع الألقاب، لذلك فإن اللعب مع الأهلي هو حلم بالنسبة لي".

وأحرز سيرينو 29 هدفًا وساهم في 32 تمريرة حاسمة في 126 مباراة بجميع المسابقات للبرازيليين منذ انضمامه من بوليفار في يناير 2018.