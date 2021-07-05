/639040/النائبة-أميرة-صابر-تتقدم-بطلب-إحاطة-بشأن-انتشار-العفن-الهبابي-بمزارع-المانجو

تقدمت النائب أميرة صابر عضو مجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، وموجه إلى كل من الدكتور رئيس مجلس الوزراء والدكتور السيد القصير وزير الزراعة، بخصوص انتشار "العفن الهبابي" في مزارع المانجو بالإسماعيلية.

دوت الخليج

انتشار العفن الهبابي

وقالت عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، النائبة أميرة صابر في طلب الإحاطة أنه طبقًا للمادة 134 من الدستور، وعلي المواد (212، 213) من اللائحة الداخلـية لمجلـس النـواب، نرجو الموافقة على إحالة طلب الإحاطة لرئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة.

ةتابعت عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، أن استمرار انتشار ظاهرة "العفن الهبابي" بمزارع الإسماعلية ينبئ باحتمالية انخفاض انتاجية المزارع من المانجو خلال الموسم الحالي.

تجدر الإشارة إلي أن انتشار الظاهرة عاني منه المزارعين طيلة الخمس سنوات الماضية علي الأقل، دون وجود حل نهائي لتلك المشكلة. وعلي الرغم من توفير الوزارة لبعض الدورات الإرشادية للمزارعين، فإن إستمرار الأزمة للسنة الخامسة يوحي بضرورة البحث عن سبل تدخل بديلة من قبيل الوقاية والمكافحة والرقابة علي المبيدات الضارة.

كما أن المزارعين وحدهم لن يكونوا قادرين علي التخفيف من وطأة أزمة المناخ العالمية، والتي يرجع لها الفضل في إستمرار واستفحال الأزمة، دون تقديم الدعم المناسب من الوزارة.

وطالبتالنائبة أميرة صابر بسرعة مناقشة الطلب بحضور ممثلي وزارة الزراعة، وبحث سبل تفادي الأزمة العام المقبل، علي أن يتم إحالة الطلب الي لجنة الزراعة بمجلس النواب الموقر لمناقشته واتخاذ ما يلزم.