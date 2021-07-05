صور.. محافظ المنيا: 86 لجنة جاهزة لامتحانات الثانوية العامة السبت المقبل

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك بحضور محمد الرشيدى وكيل وزارة التربية والتعليم، العقيد محمد صلاح رئيس المدينة ، الدكتور على عبد السلام مدير الإدارة التعليمية بالمنيا وكذلك متدربى البرنامج الرئاسى لتأهيل التنفيذيين للقيادة "الدفعة الثالثة – دفعة الشهيد أحمد المنسى".

وشملت جولة المحافظ، تفقد لجان مدارس "25 يناير، الفريق صفى الدين أبوشناف، الشهيد محمد وحيد حبشى".



وشدد المحافظ، على استمرار أعمال التطهير والتعقيم داخل وخارج لجان الثانوية العامة والمقرات، وارتداء الكمامات من قبل جميع الطلاب والعاملين والملاحظين واتخاذ كافة التدابير والإجراءات الوقائية، ووجه بتذليل كل العقبات والتحديات أمام الطلاب بما يمكنهم من التركيز وحسن أداء الامتحانات، معربا عن أمنياته لهم بكل التوفيق والتميز.

وكلف المحافظ الوحدات المحلية للمراكز والمدن، بتقديم كافة أنواع الدعم لمديرية التربية والتعليم وخاصة أعمال النظافة ورفع المخلفات من محيط اللجان، مؤكدا على تواجد طبيب أو زائرة صحية بكل لجنة وكذلك سيارة إسعاف فى نقاط محددة لاستقبال أى حالة طوارئ.



كما شدد المحافظ على ضرورة التنسيق مع شركة الكهرباء لتأمين وصول التيار الكهربائى أثناء عمل اللجان، وكذلك التنسيق مع الشركة المصرية للاتصالات لضمان وصول خدمة الإنترنت والتليفون الأرضى على مدار 24 ساعة وتأمين خطوط الفايبر باللجان، وأكد على ضرورة التواصل والتنسيق مع غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة حال المواقف الطارئة والمستجدات خلال فترة الامتحانات.

من جانبه، أوضح وكيل وزارة التربية والتعليم، أن المديرية أنهت جميع الإجراءات الخاصة باستقبال الامتحانات، إذ تم تجهيز مقار اللجان والاستراحات وتأمينها، لافتا إلى أن عدد الطلاب المتقدمين للامتحان يقارب لـ 34 ألفا طالبا وطالبة، موزعين على 86 لجنة رئيسية.