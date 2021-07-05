صور.. محافظ المنيا يتابع سير عمل منظومة الاشتراطات البنائية الجديدة

جدة - نرمين السيد - تابع أسامة القاضى، محافظ المنيا، اليوم، يرافقه نائبه الدكتور محمد أبوزيد المركز التكنولوجى بمدينة المنيا، انتظام سير عمل منظومة الاشتراطات البنائية الجديدة ومنظومة التراخيص، والتى تأتى فى إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية لضبط العمران وحوكمة منظومة تراخيص البناء ووقف فوضى التراخيص وإيجاد بيئة عمرانية وحضارية تليق بالدولة المصرية ومواطنيها.





جاء ذلك بحضور العقيد محمد صلاح رئيس المدينة، متدربى البرنامج الرئاسى لتأهيل التنفيذيين للقيادة "الدفعة الثالثة – دفعة الشهيد أحمد المنسى".

واطمئن محافظ المنيا على تقديم كل أوجه الدعم وجميع التسهيلات اللازمة للمواطنين، وكلف المحافظ رؤساء المراكز والمدن بالمتابعة المستمرة لسير العمل بالمراكز التكنولوجية وتقديم كافة التيسيرات للمواطنين. والتقى المحافظ، خلال جولته بالمركز التكنولوجى بعدد من المواطنين واستمع الى شكواهم ووجه بحلها على الفور، مؤكدا أن الاشتراطات الجديدة تم التوافق عليها وجاءت بعد عدة شهور من الدراسة والمراجعة والاجتماعات المتواصلة بين وزارات التنمية المحلية والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والتعليم العالى والبحث العلمى والتخطيط والتنمية الاقتصادية والعرض على السيد رئيس مجلس الوزراء ولجنتى الإدارة المحلية والإسكان بمجلس النواب.

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