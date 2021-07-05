رسميا.. مصر تسجل 102 مليون نسمة

جدة - نرمين السيد - وأوضح الجهاز - فى بيان اليوم الإثنين - أن متوسط الزيادة السكانية اليومية بلغ 3636 نسمة خلال الفترة من 3 أكتوبر 2020 إلى 5 يوليو 2021، أى 152 شخصًا كل ساعة، و2.5 شخص كل دقيقة، بما يعنى أن الوقت المستغرق لزيادة شخص لعدد السكان هو 24 ثانية.

وأشار إلى تزايد الفترة الزمنية التى تتحقق فيها زيادة سكانية بمليون نسمة خلال الفترة من (2018 - 2020)، ما يعنى استمرار انخفاض أعداد الزيادة، وهذا مؤشر جيد ويظهر أن هناك مجهودات ملموسة من الدولة فى مجابهة المشكلة السكانية.

ولفت إلى أن الأمر يتطلب المزيد من المجهودات لخفض الزيادة السكانية لنصل إلى تحقيق المليون خلال مدة أكبر من 12 شهرًا، مضيفًا أن مصر تحتل المرتبة الأولى بين الدول العربية من حيث عدد السكان، والمرتبة الثالثة بين الدول الأفريقية بعد نيجيريا وإثيوبيا، والترتيب الرابع عشر بين دول العالم وهو نفس الترتيب السابق.

وحول مقارنة بيانات المواليد والوفيات والزيادة الطبيعية خلال أعوام 2019 و2020 و2021، أوضح الجهاز أن هناك انخفاضًا فى عدد المواليد خلال (يناير - مارس - أبريل - مايو - يوليو - سبتمبر - نوفمبر - ديسمبر) عام 2020 مقابل عام 2019.

وأشار إلى ارتفاع عدد المواليد خلال (فبراير - يونيو - أغسطس - أكتوبر) عام 2020 مقابل عام 2019، مضيفًا أن البيانات تظهر انخفاض إجمالى المواليد بـ72 ألفًا و294 مولودًا عام 2020 مقابل عام 2019 وبنسبة تغير 3.1%.

وحول التغير فى عدد المواليد خلال النصف الأول من العام الجارى والفترة المماثلة من 2020، ذكر الجهاز أن عدد المواليد انخفض خلال الـ6 أشهر الأولى من عام 2021 مقابل عام 2020 بحوالى 96 ألفًا و487 مولودًا بنسبة تغير 8.9% ويعتبر تغيرًا كبيرًا فى نسبة الانخفاض، مما يوضح ثمار اهتمام القيادة السياسية بالمشكلة السكانية.

وحول التغير فى أعداد الوفيات بين العامين 2019 و2020، أشار إلى انخفاض عدد الوفيات خلال الفترة (يناير - أبريل) عام 2020 مقابل عام 2019، مع ارتفاع عدد الوفيات خلال (فبراير - مارس - مايو - يونيو - يوليو - أغسطس - سبتمبر - أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر) عام 2020 مقابل عام 2019.. لافتًا إلى ارتفاع عدد الوفيات بصفة عامة خلال عام 2020 بنسبة 16.8% مقابل عام 2019.

وحول التغير فى عدد الوفيات خلال النصف الأول من عامى 2020 و2021، أشار إلى ارتفاع عدد الوفيات فى الأشهر الستة الأولى من عام 2021 مقابل نفس الفترة من عام 2020 بنحو 49 ألفًا و818 متوفيًا أى بنسبة تغير 14.9% ويعتبر تغيرًا كبيرًا فى نسبة الارتفاع.

وحول أكبر وأقل المحافظات من حيث معدل المواليد خلال عام 2020، فقد سجلت محافظات (قنا - المنيا - أسيوط - سوهاج - بنى سويف) أعلى معدلات مواليد خلال عام 2020 حيث بلغ معدل المواليد بها (29.9 - 29.4 - 28.6 - 27.2 - 25.7) لكل ألف من السكان.

ولفت إلى أن محافظات (دمياط - القليوبية - السويس - الدقهلية - الغربية) سجلت أقل معدلات مواليد خلال عام 2020، حيث بلغ معدل المواليد بها (18.2 - 18.7 - 18.9 - 18.9 - 19.2) لكل ألف من السكان على التوالى.

وكان عدد السكان فى داخل مصر قد بلغ 101 مليون نسمة فى 3 أكتوبر 2020، وفقا لما أعلنته الساعة السكانية بالجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء المرتبطة بقاعدة بيانات المواليد والوفيات بوزارة الصحة والسكان.