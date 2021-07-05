وزير التعليم العالى يرأس اجتماع مجلس إدارة معهد تيودور بلهارس

جدة - نرمين السيد - عقد مجلس إدارة معهد تيودور بلهارس للأبحاث، اليوم الإثنين، اجتماعه الدورى برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، بحضور الدكتور ياسر رفعت نائب الوزير لشؤون البحث العلمى، والدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، والدكتورة وفاء قنديل رئيس المعهد، وأعضاء المجلس.





وأشار عبدالغفار، خلال الاجتماع، إلى أهمية الدور الذى يجب أن يقوم به المعهد خاصة خلال الفترة الحالية فى مساندة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، مؤكدًا اتخاذ الإجراءات الاحترازية تجاه مرضى الجهاز الهضمى، والكبد، والكلى، الذى يقوم المعهد بعلاجهم.

من جانبها، استعرضت الدكتورة وفاء قنديل ما تم من تطوير وتحديث للبنية التحتية بالمعهد خلال الفترة الماضية، وهى: خط مياة الحريق والطفايات وتركيب حنفيات حريق بتكلفة 19 مليون جنيه، وتجديد محطة الصرف الصحى بتكلفة 14 مليون جنيه، بالإضافة إلى عزل جميع أسطح مبانى المعهد حفاظًا على المبانى بتكلفة تقدر بنحو 10 ملايين جنيه.

ووافق المجلس على منح اللقب العلمى وتعيين عدد من الباحثين بوظيفة أستاذ باحث بالمعهد، حيث توجد درجات شاغرة للتعيين عليها.

واستعرض المجلس الإجراءات التى تم اتخاذها، والخاصة بشؤون أعضاء هيئة البحوث.

وافق المجلس على زيادة مساهمة المعهد فى دعم رسائل الماجستير والدكتوراه لأعضائه من شباب الباحثين., كما وافق المجلس على التبرعات التالية:

▪ ️مبلغ 2 مليون جنيه لشراء منظار أمعاء دقيقة ثنائى البالون لمعمل الجهاز الهضمى والكبد بالمعهد.

▪ ️مبلغ مليون جنيه لشراء جهاز كى وقاطع للبروستاتا وأورام المثانى لمعمل المسالك البولية.

▪️ جهاز تعقيم الهواء بقيمة 500 ألف جنيه لمعمل الكيمياء الحيوية والكيمياء العلاجية.

▪️ جهاز كى جراحى بقيمة إجمالية 525 ألف جنيه لمعمل الجهاز الهضمى والكبد.

ووافق المجلس على إضافة تخصص دقيق لمعمل بحوث البيئة نظرًا لأن الخطة البحثية لمعمل بحوث البيئة تشمل العديد من التطبيقات البيولوجية، وأن المجال العام للمعمل يتمثل فى لجنة العلوم البيولوجية والتخصص الدقيق للرخويات الطبية فقط.