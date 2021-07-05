محافظة القاهرة: 2.883 ساحة انتظار جاهزة لتطبيق قانون تنظيم انتظار المركبات

جدة - نرمين السيد - أكد اللواء محمد حنفى، سكرتير عام محافظة القاهرة، أن المحافظة حصرت 2.883 مكانا وساحة انتظار فى كل أحياء القاهرة، فى ضوء استعدادها لتطبيق لقانون تنظيم انتظار المركبات الجديد.





جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، رئيس اللجنة، اليوم، الاثنين، لتقصى آثار تطبيق القانون رقم "150" لسنة 2020، بإصدار قانون تنظيم انتظار المركبات فى الشوارع، ولائحته التنفيذية رقم "5" لسنة 2021، ومدى تأثير ذلك على تعظيم موارد الدولة وضبط حركة الشارع.

وقال سكرتير عام محافظة القاهرة فى كلمته: "المحافظة طلعت قرارات أولها تشكيل لجنة عليا لتنظيم انتظار المركبات، فيها لجنة مالية ولجنة فنية، ويتم حصر أماكن الانتظار فى القاهرة، وإعداد قاعدة بيانات، وتم عمل تصنيف كمى وكيفى، واجتماعى".

وتابع: "اللجنة على عاتقها حوكمة هذا الموضوع، وتم وضع ضوابط لتشكيل اللجنة لتضم أعضاء قانونيين وماليين، وأعضاء من المرور، وغيرهم، وحددنا فى القاهرة كل أماكن الانتظار، وتم حصر 2.883 مكان انتظار فى القاهرة، وصنفنا الأحياء وأماكن الانتظار لثلاثة مستويات طبقا للكثافة السكانية وطبيعة المكان".

وأشار اللواء محمد حنفى، إلى أن وضع القيمة المالية التقديرية لأماكن الانتظار المطروحة خضعت لمعايير، وتم وضع قيمة تقديرية للتعريفة التى سيطلبها من الأفراد.

وطلب المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، من سكرتير عام محافظة القاهرة، عدم رفع سعر التعريفة بشكل مبالغ فيه فى أماكن الانتظار، قائلا: "متعلوش أوى على المواطن".

ورد سكرتير عام محافظة القاهرة، مؤكدا مراعاة أن تتناسب التسعيرة مع ظروف المواطنين ولها حد أدنى وحد أقصى، ووفقا لطبيعة المكان.

ولفت إلى أنه تم تجهيز العقود بعد إجراء مزادات على طرح بعض الأماكن وساحات الانتظار، موضحا أن المحافظة ستحصل على مليون و964 ألف جنيه فى الشهر من 11 ساحة ومكان انتظار تم طرحها للاستغلال فى مزاد.