محافظ القاهرة يجتمع بمسؤولى مشروع تطوير القاهرة الخديوية

جدة - نرمين السيد - عقد خالد عبدالعال محافظ القاهرة، اجتماعًا لمتابعة الخطوات التنفيذية لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء بشأن تطوير القاهرة الخديوية فى المنطقة الواقعة بين ميدانى التحرير والأوبرا مرورًا بميدانى طلعت حرب ومصطفى كامل.





جاء ذلك بحضور الدكتور عبدالخالق القاضى مساعد وزير الإسكان للشؤون الفنية، وإبراهيم عبدالهادى نائب المحافظ للمنطقة الغربية، ورؤساء أحياء الأزبكية، وعابدين، والموسكى، وغرب القاهرة، وعدد من استشارى المشروع، ومالكى العقارات، ومسؤولى مشروع بسكلته.

وناقش الاجتماع كيفية تخصيص عدد من شوارع القاهرة للمشاة فقط وتخصيص عدد آخر للمشاة فى المساء وإعادة دراسة عرض الأرصفة وأثره على حركة السيارات ودراسة تعديل اتجاهات بعض شوارع وسط المدينة لمنع التكدس بالنسبة للمرور العابر بالمنطقة بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور.

ويهدف مشروع تطوير القاهرة الخديوية إلى إحداث نقلة نوعية بمنطقة وسط القاهرة عبر تحسين صورتها البصرية وتعظيم شخصيتها المعمارية عبر الحفاظ على واجهات مبانيها المميزة وإزالة كل التشوهات التى لحقت بها وتنظيم لافتات المحال التجارية بأسلوب يتناسب مع الطابع العام للمنطقة، فضلاً عن إظهار المبانى المميزة بمنطقة وسط القاهرة ليلاً عبر إضاءة واجهاتها بأسلوب يظهر عناصرها المميزة وطابعها المعمارى الفريد، ويضفى على المنطقة ليلاً بعداً جماليًا إلى جانب ضمان استدامة المشروع بوضع تصور لكيفية إدارته واستمرار الحفاظ عليه وصيانته خصوصًا مع دخول مستخدمين جدد للمنطقة بعد انتهاء أعمال تطوير منطقة ماسبيرو ومجمع التحرير.