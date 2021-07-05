عاجل.. وزير الدفاع يلتقى نظيره القبرصى خلال زيارته الرسمية لمصر

جدة - نرمين السيد - التقى الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، بـ خارلامبوس بيتريدس وزير الدفاع القبرصى، والوفد المرافق له على هامش زيارته الرسمية لمصر لحضور فعاليات افتتاح قاعدة "3 يوليو" البحرية.





وبحسب بيان عبر الصفحة الرسمية للمتحدث العسكرى على فيسبوك، تناول اللقاء آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية كما تم مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك فى ضوء مجالات التعاون العسكرى ونقل وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة لكلاً من مصر وقبرص.

وأكد القائد العام للقوات المسلحة اعتزازه بعلاقات الشراكة الإستراتيجية التى تربط القوات المسلحة المصرية والقبرصية فى مختلف المجالات العسكرية، كما أكد أهمية تنسيق الجهود والتعاون العسكرى بين القوات المسلحة لكلا البلدين.

من جانبه، أشاد وزير الدفاع القبرصى بالمستوى الراقى الذى ظهرت عليه القوات المسلحة المصرية خلال المناورة "قادر 2021".

كما أكد حرص بلاده لدعم آفاق التعاون العسكرى مع مصر خلال المرحلة المقبلة وتقديره العميق لجهود القوات المسلحة المصرية فى كل المجالات.