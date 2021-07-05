شكرى يجرى اتصالاً بوزير خارجية فيتنام

جدة - نرمين السيد - أجرى سامح شكرى، وزير الخارجية، اليوم الإثنين، اتصالاً مع وزير خارجية فيتنام، على هامش الزيارة التى يجريها حالياً إلى نيويورك من أجل المشاركة فى جلسة مجلس الأمن حول سد النهضة الإثيوبى.





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