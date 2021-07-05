قبل شراء الأضحية.. 10 معلومات عن صك الأضحية بـ«مصر الخير» تعرف عليها

جدة - نرمين السيد - وللتعرف عن "صك الأضحية" بمؤسسة "مصر الخير"، نظمت المؤسسة جولة تفقدية لإحدى مزارع الإنتاج الحيوانى، وهى مزرعة البحيرة والتى تمتلكها وزارة الزراعة وتديرها شركة أرض الخير إحدى شركات مؤسسة "مصر الخير"، وهناك 10 معلومات عن الصك:

1- العام السابع هو عمر منظومة صك الأضحية بالمؤسسة.

2- الصك عبارة عن لحم بلدى صافى من إنتاج مزارع مؤسسة "مصر الخير".

3- قيمة الصك 3500 جنيه.

4- يبلغ وزن الصك 27 كيلو جرام من اللحوم يساوى سبع العجل.

5- يصل 18 كيلو جرام للمستحقين الأكثر احتياجًا فى كل النجوع والقرى.

6- يصل للمتبرع 9 كيلو جرام من وزن الصك.

7- تستهدف المؤسسة 2 مليون مستحق لتوزيع اللحوم عليهم خلال أيام العيد.

8- 300 ألف رأس ماشية سنويًا تخرج من 6 مزارع للمؤسسة بالتعاون مع وزارة الزراعة.

9- دورة تربية وتسمين العجول تستغرق 6 شهور.

10- يتم ختم اللحوم بالختم الأحمر بداية من الذبح حتى وصولها للمستحقين والمتبرعين.

وعن إطار عمل منظومة صك الأضحية بمؤسسة "مصر الخير"، قال المهندس أحمد على المدير التنفيذى لبرامج المؤسسة، إن العمل يبدأ قبل 9 شهور من عيد الأضحى، مع توفير الاعلاف والعمالة والأطباء البيطيريين والمهندسين الزراعيين، بالإضافة إلى توفير فرص عمل للشباب العاطلين المتقديمن لمرزاع المؤسسة للحصول على رؤس مواشى للتربية، وتعطى المؤسسة لكل شاب 20 رأس ماشية، إذ أن عملية التربية تتم على مدار 6 أشهر كاملة وهى مدة دورة التربية الكاملة والتى ينتج عنها مستثمر صغير.

وأكد أحمد على أن ذبح الأضحية يتم خلال أيام التشريق تحديدا بعد صلاة العيد مباشرة وحتى عصر رابع يوم للعيد، وذلك فى المجازر الحكومية أو المجازر المرخصة تحت إشراف بيطرى كامل.

فى سياق متصل، أكدت مروة أسامة نائب مدير عام شركة "أرض الخير" إحدى شركات مؤسسة "مصر الخير"، أن مصدر لحوم صك الأضحية من مؤسسة "مصر الخير" هو مزارع المؤسسة المنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية، موضحة أن للمؤسسة مزارع للإنتاج الحيوانى فى محافظات الغربية والبحيرة ودمياط وبنى سويف والواحات البحيرة وطور سيناء.

وأشارت أسامة، إلى أن مؤسسة "مصر الخير" تعمل فى مجال الانتاج الحيوانى منذ عام 2009، مؤكدة أن ما يميز "مصر الخير" أن صكوك الأضاحى بها من انتاج مزاع المؤسسة وتخضع لإشراف طبى كامل وبيطرى وخبراء تغذية حتى يتم التأكد من جودة اللحوم الموزعة على المستحقين والأكثر احتياجًا.