الرئيس السيسي يهنئ بايدن بيوم استقلال الولايات المتحدة الأمريكية

بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي، ببرقية تهنئة إلى الرئيس جوزيف بايدن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الاستقلال . كما أوفد عبد العزيز الشريف أمين رئاسة الجمهورية إلى سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالقاهرة للتهنئة بهذه المناسبة .

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