/639034/يورو-2020-كل-ماتريد-معرفتة-عن-مباراة-إيطاليا-وإسبانيا-في-نصف-النهائي

تنطلق صافرة بداية مباراة إسبانيا وإيطاليا غداً في التاسعة مساء، في لقاء الدور نصف نهائي لبطولة كأس أمم أوروبا 2020، على ملعب ويمبلي بلندن،وقبل أن نخوض في تفاصيل أكثر في المباراة دعونا نتعرف على الأجواء الرسمية للمباراة بالنسبة للمشاهدين.

ويستعرض دوت الخليج تفاصل بث مباراة نصف نهائي يورو 2020، بين إسبانيا وإيطاليا.

تبث المباراة في التاسعة مساء، على شبكة قنوات بي إن سبورت إتش دي ماكس وان، بتعليق صوتي خليل البلوشي.

رحلة إنجلترا والدنمارك لنصف النهائي

حجز المنتخب الإنجليزي مقعد في الدور نصف النهائي، على حساب منتخب السويد في الدور ربع النهائي، وحجز في المقابل منتخب الدنمارك مقعد في نصف النهائي على حساب منتخب التشيك، في الدور ربع النهائي.

رحلة المنتخبين لنصف النهائي

حقق المنتخب الإيطالي الفوز علي منتخب بلجيكا، بنتيجة هدفين مقابل هدف، لصالح الإيطال، في لقاء جمع المنتخبين في الدور الربع نهائي كأس أمم أوروبا 2020، ليحجز رفاق كيليني مقعد في الدور النصف نهائي ، ليواجه المنتخب الإسباني.

سجل الهدف الأول في المباراة للمنتخب الإيطالي عن طريق ماركو فيراتي من خلال نيكولو باريلا مر بشكل رائع يمين منطقة الجزاء ثم سدد كرة قوية سكنت يمين المرمى.

جاء الهدف الثاني للمنتخب الإيطالي في الدقيقة الرابعة والأربعون عن طريق لورينزو إنسيني، من خلال لورينزو إنسيني مر بشكل رائع في اتجاه مرمى منتخب بلجيكا ثم سدد كرة رائعة بباطن القدم اليمنى سكنت أعلى يسار كورتوا.

وسجل لمنتخب البلجيكي الهدف لأول له في المباراة عن طريق روميرو لوكاكو في الدقيقة الأولى من الوقت البدل ضائع من عمر الشوط الأول من المباراة، من خلال ضربة جزاء، بعد خطأ مدافع إيطاليا، بتدخل قوي جوفاني دي لورينزو على مهاجم بلجيكا.

رحلة منتخب الدنمارك

حقق المنتخب الدنماركي الفوز بثنائية مقابل هدف، أمام منتخب التشيك، في لقاء الدور ربع النهائي لبطولة كأس أمم أوروبا 2020ن ليحجز مقعد في الدور نصف النهائي أمام المنتخب الإنجليزي.

جاء توماس دولاني نجم منتخب الدنمارك المباراة، بتسجيل الهدف الأول في الدقيقة الخامسة من زمن المباراة، ثم أحرز كاسبر دولبيرج هدف الدنمارك الثاني في الدقيقة 42 من عمر الشوط الأول، وذلك في المباراة التي جمعت المنتخبين ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة الأمم الأوربية “يورو 2020”.

جاء الرد من المنتخب التشيكي في الدقيقة التاسعة والأربعون من عمر المباراة عن طريق باتريك شيك، من خلال كرة عرضية من الطرف الأيمن لصالح التشيك عن طريق فلاديمير كوفال قابلها باتريك شيك بتسديدة بالقدم اليمنى في الزاوية اليمنى لمرمى الدنمارك.