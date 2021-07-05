/639039/أحمد-مالك-يبدأ-تصوير-كيرة-والجن-الأسبوع-المقبل

يستعد الفنان أحمد مالك للبدء في تصوير مشاهده في فيلمه الجديد «كيرة والجن» أمام قامة في الفن وهما أحمد عز، وهند صبري وكريم عبدالعزيز، وذلك بداية من الأسبوع المقبل، ليكون جاهزًا للعرض خلال الموسم الشتوي.

دوت الخليج يكشف استئناف أحمد مالك لتصوير فيلم كيرة والجن

انتهى مخرج العمل مروان حامد من تصوير أكثر من 50% من أحداث فيلم «كيرة والجن» في العديد من أماكن التصوير ما بين القاهرة والإسماعيلية وعدد من المشاهد الداخلية والتي تم تصويرها داخل مجموعة من الاستوديوهات.

تفاصيل فيلم «كيرة والجن»

يذكر أن "كيرة والجن" مأخوذ عن رواية «1919»، وترصد أحداث الفيلم حقبة مهمة في تاريخ مصر أثناء ثورة 1919، حيث يتناول في فترة الاحتلال الإنجليزي من خلال قصص حقيقية لمجموعة من أبطال المقاومة المصرية خاضوا معارك وتضحيات جريئة من أجل الاستقلال حتى عام 1924، وذلك من خلال أبطال منسيين خاضوا معارك وتضحيات جريئة من أجل الاستقلال، لتكتشف للأجيال الصغيرة مدى حب المصريين لبلدهم وأرضهم.

أحمد مالك

فيلم «كيرة والجن» من بطولة كريم عبد العزيز ،أحمد عز ،هند صبري، سيد رجب، أحمد مالك، علي قاسم، هدى المفتي، محمد عبد العظيم، عارفة عبد الرسول، تامر نبيل، بالإضافة إلى مجموعة من ضيوف الشرف إخراج مروان حامد.

أحمد مالك يتألق في نسل الأغراب

تألق الفنان أحمد مالك خلال مشاركته في مسلسل «نسل الأغراب» الذي عرض ضمن المارثون الرمضاني المنقدي، والعمل من بطولة أحمد السقا، وأمير كرارة، ودياب، ومي عمر، ومحمد جمعة، أحمد مالك، أحمد داش، فردوس عبد الحميد، إدوارد، نجلاء بدر، محمد مهران وأحمد فهيم، ومن تأليف وإخراج محمد سامي، إنتاج سينرجي – تامر مرسي.

وينتمي المسلسل لنوعية الدراما الصعيدية، حيث تدور أحداث حول الفنان أحمد السقا في دور شخص يُدعى "عساف الغريب"، ويظهر أمير كرارة، في دور شقيقه من أم مختلفه "غفران الغريب"، وتقع بينهما العديد من المشكلات بسبب "جليلة" التي تجسدها الفنانة مي عمر عندما يشك غفران بخيانتها له مع شقيقه عساف، ويتصارعان سويًا ويحاول كل منهما الانتصار لنفسه ولو على حساب الآخر.