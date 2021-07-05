«يورو 2020»: تعرف على معلق نهائي البطولة

تنطلق صافرة بداية مباراة نهائي كأس أمم أوروبا 2020، في الأحد القادم الموافق الحادي عشر من يوليو الجاري، على ملعب ويمبلي، بالعاصمة الإنجليزية لندن، وكشفت شبكة قنوات بي إن سبورت، عن معلق المباراة.

ويرصد دوت الخليج تفاصل بطولة يورو 2020، وما هو جديد لحظة بلحظة في البطولة.

يقود الدولي الجزائري حفيظ دراجي التعليق الصوتي لمباراة نهائي يورو 2020، في الأحد المقبل على ويمبلي.

تنتظر عيون وعاشقي مشجعي الساحرة المستديرة نهائي يورو 2020، وذلك بعد تحديد الطرفين من نصف نهائي البطولة بين إسبانيا وإيطاليا، والدنمارك وإنجلترا.

رحلة منتخب إنجلترا

حقق المنتخب الإنجليزي الفوز على نظيرة القاري منتخب أوكرانيا، بنتيجة أربع أهداف دون رد، في لقاء الدور ربع نهائي لبطولة كأس أمم أوروبا 2020، ليحجز مقعد في الدور نصف نهائي للبطولة، أمام المنتخب الدنماركي.

دخل المنتخب الإنجليزي المباراة بكل قوة أمام المنتخب الأوكراني، ليضربهم برباعية دون رد، وجاء أصدقاء هاري كين في المباراة، بكل دافع وقوة ليس في تحقيق الفوز بالمباراة بل بتحقيق البطولة، بعد إطاحتهم في الدور السادس عشر بالمنتخب الألماني، الذي كان عقدته في البطولات الكبرى الرسمية لمدة عقود.

رحلة منتخب الدنمارك

حقق المنتخب الدنماركي الفوز بثنائية مقابل هدف، أمام منتخب التشيك، في لقاء الدور ربع النهائي لبطولة كأس أمم أوروبا 2020ن ليحجز مقعد في الدور نصف النهائي أمام المنتخب الإنجليزي.

جاء توماس دولاني نجم منتخب الدنمارك المباراة، بتسجيل الهدف الأول في الدقيقة الخامسة من زمن المباراة، ثم أحرز كاسبر دولبيرج هدف الدنمارك الثاني في الدقيقة 42 من عمر الشوط الأول، وذلك في المباراة التي جمعت المنتخبين ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة الأمم الأوربية “يورو 2020”.

جاء الرد من المنتخب التشيكي في الدقيقة التاسعة والأربعون من عمر المباراة عن طريق باتريك شيك، من خلال كرة عرضية من الطرف الأيمن لصالح التشيك عن طريق فلاديمير كوفال قابلها باتريك شيك بتسديدة بالقدم اليمنى في الزاوية اليمنى لمرمى الدنمارك.