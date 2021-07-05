وفاة الفنانة سحر كامل صاحبة إيفيه «وأنا مالي يالمبي»

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دوت الخليج يرصد التفاصيل

وفاة الفنانة سحر كامل

كتب محمد علي رزق عبر موقع فيسبوك: ""توفيت إلى رحمة الله صديقتي وأختي الكبيرة وأول واحدة ساعدتني علشان أبقى ممثل وعرفتني أعمل إيه وهي اللي وديتني مكاتب الكاستينج وأول واحدة مسكت جنبها سكريبت وقعدت تحفظني وتفهمني".

وأضاف علي رزق: "السلام أمانة لأبويا وكل الحبايب اللي سبقونا، نسألكم قراءة الفاتحة والدعاء بالرحمة والمغفرة لها ولأبويا ولكل اللي فارقونا".

آخر أعمال محمد علي رزق

الجدير بالذكر، أن الفنان محمد علي رزق شارك في مسلسل “إسعاف يونس” بطولة محمد أنور، سارة سلامة، هشام محمد شرف، محمد علي رزق، إيمان السيد، منة عرفة، هناء الشوربجي، أحمد محارب، حسين حجاج، وآخرين، ومن إخراج معتز التوني، وتدور أحداثه في إطار كوميدي حول طبيب يجسده محمد أنور، لديه طموحات وأحلام يتمنى تحقيقها، ومع تتابع الأحداث يدخل في قصة حب مع سارة سلامة، ويعرض الان على قناة dmc دراما.

مسلسل "إسعاف يونس" تعتمد أحداثه على ظهور نجم كضيف شرف في كل حلقة من حلقات العمل، وتضم القائمة عددا كبيرا من النجوم منهم أمير كرارة، أحمد فهمي، كريم فهمي، محمد عبد الرحمن، مصطفى خاطر، عبير صبري، محسن منصور، كريم محمود عبدالعزيز، صلاح عبد الله، محمد محمود، وأحمد فهيم، وآخرين.

كما شارك رزق في مسلسل “ضل راجل” بجانب الفنان ياسر جلال، والتي تدور أحداثه حول جلال، الأب الذي تنقلب حياته رأساً على عقب بعد إصابة ابنته شهد في حادث عنف، فتساعده الطبيبة ملك التي يقودها حسها الإنساني إلى تقديم يد العون لجلال للبحث عن حق ابنته والخروج من محنته.

والمسلسل من اخراج أحمد صلاح وتأليف أحمد عبد الفتاح وشارك في بطولته كلا من ياسر جلال، نور، محمود عبدالغني، محمد عادل، ايهاب فهمي، نرمين الفقي،رنا رئيس، هدى الاتربي، محمد علي رزق، أحمد حلاوة، مرة أنور، محمد يسري، وأخرين.