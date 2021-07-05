/639047/استغل-إعاقتها--تحقيقات-النيابة-في-هتك-عرض-طفلة-حلوان

قررت نيابة حلوان الجزئية، اليوم الأثنين، حبس شاب، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بهتك عرض طفلة من ذوي الاحتياجات الخاصة.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل حبس شاب هتك عرض طفلة من ذى الاحتياجات الخاصة

واستمعت النيابة العامة إلى أقوال أسرة الضحية، فقال والدها أن المتهم جارهم وتمكن من استدراج الفتاة بسبب إعاقتها، وتعدى عليها جنسيًا، و كانت النيابة أمرت بعرض الطفلة على الطب الشرعي؛ لتوقيع الكشف الطبي عليها وإعداد تقرير حول تعرضها للتعدي الجنسي من عدمه، وحجز المتهم على ذمة التحقيقات.

تفاصيل الواقعة

هذا وكانت رجال مباحث قسم شرطة المعصرة، برئاسة المقدم محمد مجدي، قد نجحت في إلقاء القبض على شاب استدرج طفلة من ذوي الاحتياجات الخاصة، وهتك عرضها داخل منزله بشارع عرب سلام دائرة القسم.

و تلقى مأمور قسم شرطة المعصرة العميد مجدي خلف، بلاغا من المواطن "س . م"، يفيد بقيام شاب يدعى "ع.ج.ع" يبلغ من العمر 16 سنة، بهتك عرض نجلته بعدما استدرجها إلى منزله، وبعمل التحريات تبين صحة البلاغ، وخرجت قوة أمنية وألقت القبض على المتهم، الذي اعترف بارتكاب الواقعة، وتم تحرير المحضر اللازم عن الواقعة .

عقوبة الاغتصاب وهتك العرض

ووضع قانون العقوبات عددا من المواد والأحكام المتعلقة بهتك العرض ومواقعة الأنثى، وتضمن الباب الرابع من القانون بدءا من المادة 267 العقوبات المتعلقة بجرائم "هتك العرض وإفساد الأخلاق".

ونص القانون في المادة 267 على أن من واقع أنثى بغير رضاها يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد، ويُعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجني عليها لم يبلغ سنها ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان الفاعل من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادماً بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة.