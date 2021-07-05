ملخص تصريحات سيد عبدالحفيظ لـ«دوت الخليج».. «الدوري عيل من عيالنا» والتضحية سبب تفوق الأحمر محليا وإفريقيا.. تأجيل مباراة الزمالك في مصلحتنا وخطأ الشناوي أمام بيراميدز «عادي»

/639048/ملخص-تصريحات-سيد-عبدالحفيظ-لـتحيا-مصر-الدوري-عيل-من-عيالنا-والتضحية-سبب-تفوق-الأحمر-محليا-وإفريقيا-تأجيل-مباراة-الزمالك-في-مصلحتنا-وخطأ-الشناوي-أمام-بيراميدز-عادي

أكد سيد عبد الحفيظ خلال تصريحات متلفزة مع برنامج دوت الخليج والذي يقدمه الإعلامي عبدالناصر زيدان ويستضيف حمادة صدقي المدير الفني السابق لفريق سموحة، أن النادي الاهلي استحق الفوز بالمباراة.

يذكر أن النادي الأهلي اكتسح فريق سموحة برباعية نظيفة، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من فعاليات الدوري الممتاز.

وقال عبدالحفيظ: "حققنا فوز مهم جدا في الدوري أمام سموحة، وسجلنا ٣ اهداف في ٦ دقائق تقريبا، سنلعب تحت أي ظروف، ولدينا ١٣ مباراة وأيا كانت الظروف وتوقيتها يجب أن تلعبها بشكل كبير جدا".

تأجيل مباراة الزمالك والمحلة

وعلق على تأجيل مباراة الزمالك وغزل المحلة قائلا: "هذا قرار اتحاد الكرة، هذا شيء لا يخصني، لا أريد التعقيب عن هذا الامر، ولكن أعتقد أن قرار التأجيل في مصلحتنا لأننا نريد الاقتراب من المنافس وتقليل الفارق معه".

نهائي إفريقيا

وبسؤاله عن التحضير لنهائي إفريقيا أمام فريق كايزر تشيفز: "جائنا بنود من الاتحاد الافريقي منذ عدة أيام، وأن المباراة ستكون ٩٠ دقيقة وبعد ذلك ستستمر لشوطين اضافيين وركلات جزاء، وأشياء بخصوص التبديلات، ونستعد بشكل جيد للمباراة".

وتابع: "جميع المباريات صعبة، ولدينا ١٣ مباراة وفي صالحنا أن نلعب ٥ أو ٦ مباريات لتقليل عدد النقاط واحتلال صدارة الدوري". وأضاف: “الحمد لله النهارده من الدقيقة الثامنة والثلاثون لحد الدقيقة الخامسة والأربعون إستطعنا تحقيق لا ثلاث نقاط وحسم المباراة مبكرا”.

وواصل :”التضحية تأتي في الألتزام واللاعب مسئول عن تنظيم نفسه في التدريبات وخطة المدير الفني في أي مباراة”.

وأردف: “دائماً أقول للاعبي الأهلي يجب الضغط والإجتهاد في المباراة، والوصول لمرمى الخصم، وليس التسجيل فقط، على الأقل أن تأتي بضربة مرمى”.

الأهلي فريق جماعي

وزاد: “معروف عني إن مبحبش حد يدخل في شغلي في النادي الأهلي، كذلك لا أحب الدخول في شغل أحد في النادي”.

وأكمل: “الفريق جماعي، ودائما يكون هناك أخطاء من أي حد في المباراة”.

واستكمل:” محمد الشناوي لاعب كبير وثقتنا فيه كبيرة، واللي حصل في لقاء بيراميدز لا يؤثر على ثقتنا فيه”.

الشناوي حارس كبير

وواصل: “عندما يخطأ شخص في الفريق لا يمكن أن نحمله الخطأ بالكامل، وثقتنا في لاعبي الفريق كبيرة ونثق في قدراته، ودوري إن أعمل علاقة وصل بين لاعبي الفريق في الملعب وخارجة ودا أهم من التواصل في النادي".

وأتم عبدالحفيظ تصريحاته لـ دوت الخليج قائلا"لدينا مباراة مع البنك الأهلي والإنتاج الحربي وأسوان وسنخوضهم جميعهم بدون لاعبي المنتخب الأولمبي، وإن شاء الله هنقدر نتخطى ذالك، بالرغم من تأثيرهم الكبير في الفريق، ولكننا سنحاول تعويضهم".