محمد الحسيني: قانون تنظيم انتظار المركبات يساهم في دمج الإقتصاد الغير رسمي«صور»

/639050/محمد-الحسيني-قانون-تنظيم-انتظار-المركبات-يساهم-في-دمج-الإقتصاد-الغير-رسميصور

قال النائب محمد الحسيني وكيل لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب إنه بعد مناقشة الاثر التطبيقي لتقصي آثار تطبيق القانون رقم (150) لسنة 2020، بإصدار قانون تنظيم انتظار المركبات في الشوارع، ولائحته التنفيذية رقم (5) لسنة 2021، ومدى تأثير ذلك على تعظيم موارد الدولة وضبط حركة الشارع، تاكدت اللجنة اننا نسير في المسار الصحيح.

واوضح الحسينى فى تصريح ل " دوت الخليج " ، أن محافظة القاهرة استطاعت زيادة ٩٩ مليون جنيه الى ايرادتها من قبل تطبيق هذا القانون، وبذلك يتم ضم اقتصاد غير رسمي لاقتصاد رسمي مع اتاحة فرص عمل للشباب. واضاف الحسيني أن هذا القانون سيأتي بإيرادات قوية للمحافظات خاصة في ظل ارادة سياسية قوية من قبل وزارة التنمية المحلية في تطبيق هذا القانون.

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