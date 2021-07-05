/639051/محلية-النواب-توصي-بأخذ-محافظة-القاهرة-نموذج-استرشادي-لتنفيذ-قانون-انتظار-المركبات

أوصى النائب أحمد السجيني رئيس اللجنة المحلية في نهاية جلسة اليوم بضرورة عقد وزارة التنمية المحلية عدة ورش عمل للمحافظات لشرح كيفية تطبيق القانون، مع اخذ محافظة القاهرة كنموذج استرشادي لتفعيل القانون وتطبيق كافة الاجراءات التي اتبعتها الوزارة.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، رئيس اللجنة، اليوم، الاثنين، لتقصي آثار تطبيق القانون رقم (150) لسنة 2020، بإصدار قانون تنظيم انتظار المركبات في الشوارع، ولائحته التنفيذية رقم (5) لسنة 2021، ومدى تأثير ذلك على تعظيم موارد الدولة وضبط حركة الشارع. واضاف "السجيني" انه على محافظة القاهرة افادة اللجنة بصورة من كراسة الشروط المستخدمة في طرح المزادات،

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