/639053/عمرو-درويش-ملف-النظافة-يهم-المواطن-المصري-رؤية-جيدة-للنهوض-به

قال النائب عمرو درويش أمين سر لجنة الادارة المحلية بالنواب إن اللجنة اجتمعت اليوم لمتابعة خطة الحكومة نحو إعادة هيكلة وتطوير هيئتي النظافة والتجميل لمحافظتي القاهرة والجيزة، مع إفادة اللجنة ببيان تفصيلي بأصول الهيئتين والمعدات المستغلة والغير مستغلة، ورؤيتهما لدراسة المقترحات الخاصة باستغلال الورش والإجراءات التي تم اتخاذها بهدف تعظيم مواردهما.

واوضح "درويش" أن هناك رؤية جيدة من قبل الجهات المسئولة لاسناد هذه الاعمال لشركات متخصصة، خاصة لان ملف النظافة من اكثر الملفات التي ترهق المواطن المصري، موضحا ان اللجنة اوصت ان تىتخذ باقي المحافظات من خطوات محافظتي القاهرة والجيزة نموذج تسير عليه.

وجه النائب عمرو درويش أمين سر لجنة الإدارة المحلية العديد من الأسئلة لممثل الوزارة قائلا: أن الوزارة قدمت بعرض جيد ولكن هل سيتم تنفيذ هذه الرؤية على أرض الواقع، متحدثا عن الخطة الزمنية لتنفيذ هذه الرؤية .

دوت الخليج يرصد ما ذكره النائب عمرو درويش خلال اجتماع الادارة المحلية

كما اشار دوريش الى موازنة الوزارة في تنفيذ هذه الخطة على أرض الواقع ، وهل قامت الوزارة بادراج هذه الخطة ضمن موازنة العام المالي الجديد.

واستطرد النائب عمرو درويش قائلا: هل رؤية الوزارة في طرح شركات جديدة للعمل في المناطق الأخرى غير المنطقة الشرقية والغربية التي يتم العمل فيها الان ستكون بشكل تنافسي ام لا؟

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم لمناقشة خطة الحكومة نحو إعادة هيكلة وتطوير هيئتي النظافة والتجميل لمحافظتي القاهرة والجيزة، وعرض رؤية الهيئة لدراسة المقترحات الخاصة باستغلال الورش والإجراءات التي تم اتخاذها بهدف تعظيم مواردهما.

لجنة الادارة المحلية

من المقرر ان تناقش اللجنة اليوم، تقصي آثار تطبيق القانون رقم (150) لسنة 2020، بإصدار قانون تنظيم انتظار المركبات في الشوارع، ولائحته التنفيذية رقم (5) لسنة 2021، ومدى تأثير ذلك على تعظيم موارد الدولة وضبط حركة الشارع.

وقال عمرو درويش امين سر لجنة الإدارة المحلية ، أن ما طرحته وزارة التنمية المحلية من رؤية لإعادة الهيكلة غير قابل للتطبيق على أرض الواقع.

وأكد أن اللجنة تستطيع دعم الوزارة لدعم تطوير هذه الهيئات ، وتساءل عن ما ينقصنا لإنهاء أزمة النظافة بمصر التى نعاني منها منذ سنوات، ولكي يشعر المواطن المصري بنتيجة تلك الاجتماعات على ارض الواقع .