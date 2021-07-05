فيديو.. الأرصاد تقدم عبر دوت الخليج نصائح للمواطنين للتعامل مع الطقس الحار

جدة - نرمين السيد - قال محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، إن الفترة الحالية التى تعيشها البلاد، تستوجب على الجميع اتخاذ إجراءات حاسمة لعدم التعرض لضربات الشمس، مع ارتفاع درجات الحرارة.





ونصح شاهين، المواطنين، بضرورة ارتداء غطاء للرأس، أثناء السير فى الشارع، وخصوصًا فى الفترة ما بين الظهر والعصر. وأشار إلى أهمية شرب المياه بكثرة، سواء فى النهار، أو الليل، وحتى دون الإحساس بالعطش، لتعويض الجسم عما يفقده من مياه. ولفت مدير مركز التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، إلى أهمية تهوية الغرف، وخصوصًا تلك التى يجلس فيها أصحاب الأمراض التنفسية، وارتفاع ضغط الدم، وكبار السن.

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