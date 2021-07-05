النشرة المرورية.. كثافات بكوبرى الأباجية وشارع النيل وسيولة بالأوتوستراد

جدة - نرمين السيد - قال محمد صابر، محرر الشؤون الأمنية والمرورية بـ"الراديو 9090"، إن الحركة المرورية، على معظم الطرق والمحاور، مساء اليوم الاثنين، يكون لها طابع خاص مع البدء الفعلى لها، حيث تشهد معدلات سير تتراوح بين 65 إلى 70%.





وأضاف صابر، خلال مداخلة هاتفية، لبرنامج "افصل واسمع" المذاع على "الراديو 9090"، تقديم الإعلامية شيماء حافظ أن محافظة الإسكندرية تشهد بعض الأحجام المتوسطة عند محور أبو قير فى منطقة كفر عبده وميدان الوزارة، ومنطقة شارع سوريا حتى مناطق سبورتنج.

وأشار إلى أن الحركة المرورية، فى محافظة الغربية تشهد بعض الأحجام فى شارع المديرية للقادم من ميدان الساعة ومتجه لميدان المحطة، ومحافظة القليوبية تشهد بعض الأحجام فى الطريق الزراعى بمناطق ميت نما وميت حلفا نتيجة أعمال إنشاء كوبرى سيارات بهذه المنطقة.

وتابع صابر أن الطرق الدائرية المؤدية لمداخل ومخارج القاهرة الكبرى، الحركة المرورية فيها مرضية، عدا بعض الأحجام بمناطق الأعمال، وخاصة أعلى المنيب والبساتين مشيرا إلى أن الحركة المرورية فى محور 26 يوليو تعمل بشكل طبيعى.

وأكد صابر أن الإدارة العامة للمرور بقيادة اللواء محمود عبدالرازق، مساعد الوزير مدير الإدارة العامة للمرور، وضعت خطة للتعامل مع الكثافات المرورية، ونشر الخدمات؛ لاستيعاب أكبر قدر حركة سيارات خلال فترة الذروة المسائية.

وأوضح أن الحركة المرورية فى محافظة الجيزة تعمل بشكل مرض، عدا بعض الأحجام فى شارع النيل للقادم من مجلس الدولة ومتجه لمناطق إمبابة والكيت كات ونفق العجوزة، ناصحا بسلوك مناطق كوبرى الدقى، وكذلك بعض الأحجام بشارع ثروت للمتجه إلى مطلع محور صفط.

ونبه صابر على أن مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة وجه بنشر الخدمات المرورية، بمحاور المحافظة لاستيعاب أكبر قدر حركة سيارات خلال الفترة المسائية.

وفى محافظة القاهرة، لفت صابر إلى وجود بعض الأحجام فى كورنيش النيل للقاد من مناطق الساحل ومتجه للتحرير، ومن عند منطقة جاردن سيتى للمتجه إلى الملك الصالح، ناصحا بسلوك محور الأوتوستراد، مضيفا أن مطلع كوبرى العاشر للقادم من الفسطاط ومتجه لمناطق أثر النبى، مشيرا إلى أن مناطق وسط المدينة تشهد بعض الأحجام ناصحا باستخدام نفق الأزهر.

ولفت صابر إلى أن شارع صلاح سالم يشهد بعض الأحجام للقادم من كوبرى الفردوس فى اتجاه مطار القاهرة، ومطلع كوبرى العروبة للمتجه إلى الجهاز المركزى للمحاسبات، ناصحا بسلوك محور النصر، وكثافات بمطلع كوبرى الأباجية للقادم من الدويقة ومتجه لمناطق التونسى ويفضل سلوك مناطق صلاح سالم والشرطة.

ونصح محرر الشؤون الأمنية والمرورية بـ "الراديو 9090"، بتجنب كوبرى أكتوبر، وكوبرى 15 مايو، وكوبرى الجلاء فى الاتجاه من القاهرة للجيزة، ناصحا بسلوك كبارى: الجامعة، عباس والساحل؛ لنقل الحركة المرورية بين القاهرة والجيزة.