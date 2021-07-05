بالأرقام.. محمد الشناوي أغلى لاعب فى نهائي دوري أبطال أفريقيا

يدخل النادى الأهلى تحدياً مهما، عندما يلتقى فريق كايزر تشيفز الجنوب أفريقي فى نهائى دورى أبطال أفريقيا، والتى تجمع الفريقين يوم 17 يوليو على ملعب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء بالمغرب، حيث ترجح المؤشرات الفنية على الورق كفة المارد الأحمر قبل اللقاء المرتقب، كما تدعمه القيمة التسويقية أيضاً، حيث تغلب الأهلى بشكل واضح على بطل جنوب أفريقيا.

ووفقاً لموقع الإحصائيات "ترانسفير ماركت"، تصل القيمة التسويقية للنادى الأهلى إلى 27 مليوناً و750 ألف يورو، ما يعادل 516 مليوناً و440 ألف جنيه مصرى، بينما تبلغ القيمة التسويقية لفريق كايزر تشيفز 11 مليوناً و930 ألف يورو، ما يعادل 222 مليون جنيه مصرى.

ويعتبر محمد الشناوى حارس مرمى النادى الأهلي هو أغلى لاعب فى المباراة النهائية، خاصة أن قيمته التسويقية تقدر بـ 2 مليون و500 ألف يورو، متفوقاً على زملائه بالقلعة الحمراء، وعلى أغلى لاعبى كايزر تشيفز.

وجاءت أبرز القيم التسويقية فى كلا الفريقين كالتالي:

الأهلي: 516 مليوناً و440 ألف جنيه

كايزر تشيفز: 222 مليون جنيه مصري

أغلى 5 لاعبين فى الأهلي

ـ محمد الشناوي: 2 مليون و500 ألف يورو

ـ أفشة: 2 مليون و200 ألف يورو

ـ أليو ديانج: 2 مليون يورو

ـ محمد شريف: مليون و800 ألف يورو

ـ بدر بانون: مليون و500 ألف يورو

أغلى 5 لاعبين فى كايزر تشيفز

ـ خاما بيليات: مليون و300 ألف يورو

ـ دانيال كاردوسو: 800 ألف يورو

ـ ايتوميلنج إسحاق كوني: 675 ألف يورو

ـ فيلانى زولو: 650 ألف يورو

ـ ليوناردو كاسترو: 650 ألف يورو