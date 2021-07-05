/639055/أبرز-تصريحات-حسين-لبيب-نضع-أرقام-كبيرة-حتى-نغلق-الانتقال-أمام-اللاعبين-ورمضان-صبحي-لاعب-كبير-وأي-صفقة-سيطلبها-كارتيرون-سنتعاقد-معها-والزمالك-مظلوم-تسويقيا

أكد حسين لبيب رئيس نادي الزمالك أن النادي يضع مبالغ كبيرة في حالة طلب بعض الأندية التعاقد معهم وذلك من أجل غلق الباب أمام رحيلهم عن القلعة البيضاء وذلك خلال لقاء تلفزيوني ويرصد دوت الخليج أبرز التصريحات.

- كارتيرون طلب تدعيم الفريق ببعض المراكز منها مهاجم وظهير أيمن

- اتفقنا مع اشرف بن شرقي على تجديد تعاقده ويتبقى مناقشة الأرقام

- مفيش حد ميتمناش وجود رمضان صبحي في فريقه

- أي لاعب سيطلبه كارتيرون سنتعاقد معه مباشرة

- فرجاني ساسي منقطع عن التدريبات لمدة 40 يوم بدون اعتذار وبعدم احترام للفريق

- نضع أرقام كبيرة في انتقالات اللاعبين لغلق باب رحيلهم عن الزمالك

رئيس الزمالك يكشف موقف فرجاني ساسي

- هناك 16 قضية في الفيفا على الزمالك وديون النادي بلغت 17 مليون دولار

- والتر هودج عفريت ونتمنى تجديده ، وسنمنح اوجستي الجنسية الزملكاويه

- محمد محسن كان موقع للأهلي من 9 شهور والزمالك لن يقف ع أي لاعب.

- أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية لم يتأخر عن أي طلب لنادي الزمالك

- اللي هيدوس على طرف للزمالك هناخد حقنا منه بالإلتزام

- نادي الزمالك لا يحصل على حقه تسويقيا

- انتخابات الزمالك ستقام الفترة مابين15 اغسطس لـ15

وعن تجديد لجناح الفريق أشرف بنشرقي، قال لبيب: "ملف تجديد بنشرقي من الملفات المهمة لجمهور الزمالك، وللجنتنا كذلك. نحن رياضيون ونعرف متى نتحدث مع اللاعبين في التجديد. كان لدينا هدف تجديد لـ 3 لاعبين وأرى أن الأمور سارت بمنتهى السلاسة وهو ما حدث.

وواصل: "فورعودة أشرف بن شرقي من منتخب بلادة جلسنا معه ومع وكيلة وتحدثنا عن خطوط لتجديد، من حيث الجزاءات والمكافأت بعيداً عن التعاقد مع فرجاني ساسي، الشكل النهائي لتعاقد بنشرقي انتهينا منه، وأمامنا الان وضع الأرقام سواء من ناحيتنا أو من ناحية اللاعب لاستكمال التجديد. تلك الجلسة لن تستغرق ربع ساعة".

الزمالك

وأوقف الزمالك تدريباته استعدادا للقاء غزل المحلة المقرر له مساء يوم ٣ أغسطس المقبل باستاد القاهرة في الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز والتي تم تأجيلها اليوم بقرار من اتحاد الكرة المصري، حيث كانت مقررة إقامتها غدا الإثنين.

تصريحات حسين لبيب رئيس الزمالك

انتظم إمام عاشور لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في التدريبات الجماعية للفريق مساء اليوم الأحد على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر النادي.

ويعتلي الزمالك صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 61 نقطة.

كارتيرون يكشف خطة الزمالك

عقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك جلسة مع لاعبي الفريق قبل انطلاق مران اليوم الأحد بحضور الجهاز المعاون له، وشرح المدير الفني بعض الأمور الفنية والخططية لتطبيقها في تدريب امس بعد أن تأجلت مبارا غزل المحلة في الدوري الممتاز.