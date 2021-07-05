اجتماع طارئ للجنة العامة في البرلمان غدا..ومصادر: لبحث نهاية دور الانعقاد وتعديلات اللائحة

/639056/اجتماع-طارئ-للجنة-العامة-في-البرلمان-غداومصادر-لبحث-نهاية-دور-الانعقاد-وتعديلات-اللائحة

تشهد أروقة مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، عقد اجتماع للجنة العامة والتى تضم رؤساء اللجان النوعية والهيئات البرلمانية، لنظر ما أحيل إليها من موضوعات ذات صلة تعديل لائحة المجلس في ضوء التعديلات المقدم من النائب علاء عاد، والنائب أيمن أو العلا، والنائب محمد عطية الفيومي، والنائب عاطف مغاوري.

يأتي ذلك في الوقت الذي من المنتظر أن يتطرق النقاش والحوار شأن نهاية دور الإنعقاد الأول الذي انطلق أعماله في 12يناير 2021 بالفصل التشريعي الثاني، وسط توقعات بأن يكون الأسبوع المقبل من الأسابيع الأخيرة بعمر دور الإنعقاد الأول لحين العودة بدور الانعقاد الثاني في الخميس الأول من أكتوبر.

المادة (436) من لائحة المجلس مادة 436: لا يجوز تعديل أحكام هذه اللائحة إلا بناء على اقتراح من مكتب المجلس، أو من خمسين عضوا على الأقل، ويجب أن يتضمن الطلب المواد المطلوب تعديلها ومبررات التعديل.

ويعرض الرئيس طلب التعديل على المجلس لإحالته إلى اللجنةالعامة لإعداد تقرير عن مبدأ التعديل خلال المدة التى يحددها. ويحيل المجلس هذا التقرير بعد موافقته على مبدأ التعديل إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية أو إلى لجنة خاصة لإعداد تقرير يتضمن صياغة المواد المقترح تعديلها من اللائحة، وذلك خلال المدة التى يحددها.

ولكل عضو أن يتقدم كتابةً بما يراه من اقتراحات فى هذا الشأن إلى اللجنة قبل إعداد تقريرها، ويجب أن يتلى تقرير اللجنة على المجلس قبل أخذ الرأى عليه. وتصدر اللائحة الداخلية للمجلس أو أى تعديل لها بقانون. وفى جميع الأحوال، لا يجوز تعديل أحكام هذه اللائحة إلا بتعديل صريح ومباشر يدخل ضمن نصوصها.