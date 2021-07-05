«كنت رايح أشوف حبيبتي .. وخايف حد يشوفني معها».. حكاية ارتداء شاب النقاب بالجيزة

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كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة، تحت إشراف اللواء محمد عبد التواب مدير المباحث، اليوم الإثنين، ملابسات إلقاء القبض على رجل يرتدي الملابس النسائية "النقاب" في مركز الصف.

دوت الخليج يرصد في التقرير التالي التفاصيل الكاملة لواقعة رجل يرتدي «النقاب» في مركز الصف

تفاصيل الواقعة

أشارت تحريات ضباط المباحث في واقعة القبض على شاب يرتدي الملابس النسائية« النقاب»، إلى أن المتهم اعترف خلال مناقشته أمام اللواء محمد عبدالتواب مدير الإدارة العامة للمباحث، والعميد أحمد الوتيدي رئيس مباحث قطاع جنوب الجيزة، أنه كان متوجها إلى لقاء فتاة يرتبط بها بعلاقة عاطفية داخل احد الكافيهات، وكان يخشى رؤية أحد لهما وقد يتعرف عليهما.

تفاصيل الواقعة

ترجع تفاصيل عندما تلقي مركز شرطة الصف، بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد ضبط رجل يرتدي ملابس نسائية «النقاب»، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعة، وأتضح أن عددا من المواطنين تحفظوا على عاطل يرتدي نقاب خلال سيره في الشارع، فتم اقتياده لمركز الشرطة، و تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وإحالته إلى النيابة للتحقيق.

وجه مساعد اول وزير الداخلية مدير أمن الجيزة اللواء رجب عبدالعال، بسرعة فحص البلاغ، وتشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة لبيان مدى وجود شبهة جنائية وراء تصرف المتهم من عدمه.

ملابس حريمي

وجاء ذلك في إطار خطة البحث التي قادها اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية استمع ضباط المباحث بمديرية أمن الجيزة، لأقوال عدد من الأشخاص، نجحوا في ضبط عاطل يرتدي نقاب وملابس نسائية، خلال سيره في أحد الشوارع في الصف، وذكروا أنهم اشتبهوا في المتهم خلال سيره في الشارع، خاصة أن جسده وطريقة سيره تثير الشك حول كونه أنثى، فتم تتبعه حتى تم ضبطه بمدخل عقار، وتبين أنه رجل يتخفى في النقاب.

واعترف المتهم أمام رجال المباحث، بارتدائه الملابس الحريمي النقاب، وعقب إجراء التحريات لكشف ملابسات الواقعة، والدافع وراء ارتدائه ملابس نسائية أدلى المتهم بالسبب أنه كان متوجها للقاء فتاة، وكان يخشى رؤية أحد لهما فارتدى النقاب لإخفاء وجهه إلا أن الأهالي اشتبهوا به ما دفعهم للإمساك به.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيقات .