جدة - نرمين السيد - وأوضح بيان للمجلس القومى للمرأة، عبر موقع "فيسبوك"، أن الفعاليات حضرها لفيف من الوزيرات والوزراء ورؤساء الوفود وممثلو الدول الأعضاء فى منظمة تنمية المرأة للدول الأعضاء فى منظمة التعاون الإسلامى. وبدأت فعاليات الدورة الاستثنائية باجتماع على مستوى كبار الموظفين، بحضور السفير محمد نجم المندوب الدائم لجمهورية مصر العربية لدى منظمة التعاون الإسلامى، والدكتور طارق بخيت الأمين العام المساعد للشؤون الإنسانية والثقافية والاجتماعية لمنظمة التعاون الإسلامى نيابة عن الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامى، والسفير إيهاب فوزى نائب المديرة التنفيذية لمنظمة تنمية المرأة، وبحضور وفود الدول الأعضاء بمنظمة تنمية المرأة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر انطلاق الدورة الاستثنائية الثانية للمجلس الوزارى لمنظمة تنمية المرأة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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