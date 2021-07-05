وكان محافظ الشرقية، قد قام بزيارة مفاجئة لمستشفى الزوامل المركزى بمركز بلبيس اليوم الاثنين، للاطمئنان على مستوى الخدمات الصحية والعلاجية المقدمة للمرضى وللمترددين على المستشفى ولمتابعة نتظام سير العمل بها، وبفحص سجل الحضور والإنصراف للتأكد من التزام العاملين بمواعيد العمل الرسمية والنوبتجيات المكلفين بها، تبين له تغيب 72 طبيبا وإداريا وممرضا عن العمل، مما يؤثر على مستوى الخدمه المقدمة للمرضى، فقرر إحالتهم للتحقيق وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم.
وتفقد المحافظ قسم الاستقبال ووحدة تنظيم الأسرة، وقسم الغسيل الكلوى بالمستشفى، مشدداً على انتظام مواعيد إجراء أعمال الصيانة الدورية للمعدات الطبية المستخدمه بالقسم حفاظاً على صحه وسلامة المرضى.
وخلال جولته التفقدية بالمستشفى، حرص محافظ الشرقية على تفقد أعمال التطوير الجارية، مشدداً على مدير المستشفى بمتابعة الشركة المنفذة للأعمال والإنتهاء منها طبقاً للجدول الزمنى المحدد لتقديم خدمة صحية وطبية مميزة للمرضى.
وأكد المحافظ أنه سيواصل جولاته المفاجئة للقرى والمراكز والمدن للوقوف على الاحتياجات الفعلية للمواطنين ومتابعة نسب تنفيذ المشروعات الجارى تنفيذها بكافة القطاعات الخدمية والتنموية وتقييم أداء التنفيذيين.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إحالة 72 طبيبا وممرضا وإداريا بمستشفى مركزى فى الشرقية للتحقيق على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.