إحالة 72 طبيبا وممرضا وإداريا بمستشفى مركزى فى الشرقية للتحقيق

جدة - نرمين السيد - قرر محافظ الشرقية الدكتور ممدوح غراب، إحالة 72 طبيبًا وإداريًا وممرضًا بمستشفى الزوامل المركزى بمركز بلبيس، للشئون القانونية، لعدم التزامهم بمواعيد العمل الرسمية مما يؤثر على الخدمة الطبية المقدمة للمرضى.





وكان محافظ الشرقية، قد قام بزيارة مفاجئة لمستشفى الزوامل المركزى بمركز بلبيس اليوم الاثنين، للاطمئنان على مستوى الخدمات الصحية والعلاجية المقدمة للمرضى وللمترددين على المستشفى ولمتابعة نتظام سير العمل بها، وبفحص سجل الحضور والإنصراف للتأكد من التزام العاملين بمواعيد العمل الرسمية والنوبتجيات المكلفين بها، تبين له تغيب 72 طبيبا وإداريا وممرضا عن العمل، مما يؤثر على مستوى الخدمه المقدمة للمرضى، فقرر إحالتهم للتحقيق وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم.

وتفقد المحافظ قسم الاستقبال ووحدة تنظيم الأسرة، وقسم الغسيل الكلوى بالمستشفى، مشدداً على انتظام مواعيد إجراء أعمال الصيانة الدورية للمعدات الطبية المستخدمه بالقسم حفاظاً على صحه وسلامة المرضى.

وخلال جولته التفقدية بالمستشفى، حرص محافظ الشرقية على تفقد أعمال التطوير الجارية، مشدداً على مدير المستشفى بمتابعة الشركة المنفذة للأعمال والإنتهاء منها طبقاً للجدول الزمنى المحدد لتقديم خدمة صحية وطبية مميزة للمرضى.

وأكد المحافظ أنه سيواصل جولاته المفاجئة للقرى والمراكز والمدن للوقوف على الاحتياجات الفعلية للمواطنين ومتابعة نسب تنفيذ المشروعات الجارى تنفيذها بكافة القطاعات الخدمية والتنموية وتقييم أداء التنفيذيين.