جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، برئاسة المهندس أحمد السجينى، وبحضور مسئولين فى عدد من المحافظات، من بينها القاهرة والجيزة.
وشدد السجينى على ضرورة عدم المغالاة فى أسعار أماكن الانتظار، مطالبا بعدم رفع سعر التعريفة بشكل مبالغ فيه فى أماكن الانتظار من أجل المواطن.
ومن جهته، أكد محمد حنفى سكرتير عام محافظة القاهرة، أن وضع القيمة المالية التقديرية لأماكن الانتظار المطروحة خضعت لمعايير، وتم وضع قيمة تقديرية للتعريفة التى سيطلبها من الأفراد.
ولفت إلى أنه سيتم مراعاة أن تتناسب التسعيرة مع ظروف المواطنين، وأن يكون لها حد أدنى وحد أقصى، ووفقا لطبيعة المكان، كاشفا عن أن المحافظة حصرت 2.883 مكانا وساحة انتظار فى كل أحياء القاهرة فى ضوء استعدادها لتطبيق قانون تنظيم انتظار المركبات الجديد.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر محلية النواب تشدد على ضرورة عدم المغالاة فى أسعار أماكن الانتظار بالمحافظات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.