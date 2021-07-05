محلية النواب تشدد على ضرورة عدم المغالاة فى أسعار أماكن الانتظار بالمحافظات

جدة - نرمين السيد - ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اليوم الإثنين، آثار تطبيق القانون رقم (150) لسنة 2020، بشأن تنظيم انتظار المركبات فى الشوارع، ومدى تأثير ذلك على تعظيم موارد الدولة وضبط حركة الشارع.





جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، برئاسة المهندس أحمد السجينى، وبحضور مسئولين فى عدد من المحافظات، من بينها القاهرة والجيزة.

وشدد السجينى على ضرورة عدم المغالاة فى أسعار أماكن الانتظار، مطالبا بعدم رفع سعر التعريفة بشكل مبالغ فيه فى أماكن الانتظار من أجل المواطن.

ومن جهته، أكد محمد حنفى سكرتير عام محافظة القاهرة، أن وضع القيمة المالية التقديرية لأماكن الانتظار المطروحة خضعت لمعايير، وتم وضع قيمة تقديرية للتعريفة التى سيطلبها من الأفراد.

ولفت إلى أنه سيتم مراعاة أن تتناسب التسعيرة مع ظروف المواطنين، وأن يكون لها حد أدنى وحد أقصى، ووفقا لطبيعة المكان، كاشفا عن أن المحافظة حصرت 2.883 مكانا وساحة انتظار فى كل أحياء القاهرة فى ضوء استعدادها لتطبيق قانون تنظيم انتظار المركبات الجديد.