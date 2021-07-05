صور- سامح شكرى يلتقى باللجنة العربية المعنية بمتابعة تطورات ملف ⁧‫سد النهضة

جدة - نرمين السيد - وكان السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، أكد أنه من المقرر أيضًا أن يعقد الوزير شكرى خلال الزيارة سلسلة من اللقاءات والاجتماعات المكثفة بعدد من نظرائه الوزراء، والمندوبين الدائمين للدول الأعضاء بمجلس الأمن، والمسؤولين بالأمم المتحدة.
يأتى ذلك لإعادة التأكيد على الموقف المصرى الثابت تجاه قضية سد النهضة، والقائم على ضرورة التوصل لاتفاق قانونى ملزم حول ملء وتشغيل السد يراعى مصالح الدول الثلاث ويحفظ حقوق مصر ومصالحها المائية.
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