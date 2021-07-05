محافظ شمال سيناء: مهلة شهر لاستكمال ملفات التصالح فى مخالفات البناء

جدة - نرمين السيد - وجه محافظ شمال سيناء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة، بضرورة استكمال مستندات وأوراق التصالح بالنسبة لمن تقدموا بطلباتهم وملفات التصالح فى مخالفات البناء خلال المواعيد السابقة.





وقال المحافظ، فى بيان اليوم، أن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وافق على منح مهلة خلال شهر يوليو الجارى لاستكمال المستندات اللازمة لقبول طلبات التصالح للمتقدمين فى المواعيد المحددة، مناشدًا المواطنين باستكمال المستندات وتقديمها فى الطلبات المقدمة منهم لقبولها واستكمال إجراءات التصالح فى مخالفات البناء وتقنين أوضاعهم القانونية قبل انتهاء المهلة المحددة.

وأشار إلى أن هذه المهلة تنتهى بنهاية شهر يوليو الجارى، وذلك فى إطار التيسير على المواطنين.

وفى سياق منفصل، قالت مدير عام التضامن الاجتماعى بشمال سيناء سعدية محمود إنه تم التنسيق مع جامعة العريش والاتفاق على إقامة معرض دائم للأسر المنتجة بإدارة الجامعة ليضم كافة منتجات الأسر المنتجة وترويجها طوال العام.

جاء ذلك خلال افتتاح مدير عام التضامن الاجتماعى بشمال سيناء اليوم الإثنين الدورة التدريبية للحرف البيئية والنسيج وتصنيع الكليم الصوف، والتى تقام فى مقر مركز إعداد الأسر المنتجة بمركز التكوين المهنى بالعريش.

وأكدت مدير عام مديرية التضامن الاجتماعى على أن هذه الدورة التدريبية تأتى فى إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى لدعم الأسر المنتجة، مشيرة الى أن الدورة تستهدف بصفة أساسية الأسر المنتجة والأفراد المنتجين، لدعم هذه الأسر والأفراد برفع مستواهم الاقتصادى وزيادة الدخل.

من جانبه، أشارت مدير مركز إعداد الأسر المنتجة بالعريش والمشرفة على الدورة منى جمعة إلى أن الدورة لمدة أسبوعين، حيث يتم تدريب وتعليم المتقدمين كل ما يتعلق بأعمال الحرف البيئية والنسيج وتصنيع الكليم وإنتاجه، موضحة أن هذه الدورة تهدف إلى زيادة دخل الأسرة وإقامة مشروعات إنتاجية لإتاحة فرص عمل لكافة المتدربين، وأن التدريب يتم تحت إشراف مدربين مؤهلين ومتخصصين فى هذه المجالات مع توفير الآلات والمعدات والخامات الخاصة بأعمال التدريب والإنتاج.

وأضافت مدير المركز أنه بعد انتهاء مدة التدريب يحصل المتدربين على شهادات تأدية الدورة معتمدة من وزارة التضامن الاجتماعى، كما يتم عرض منتجاتهم خلال الدورة فى معرض الأسر المنتجة داخل المركز، ويلى ذلك إتاحة الفرصة أمامهم لإقامة مشروعات خاصة بهم وبيع منتجاتهم فى منافذ ومعارض الأسر المنتجة، منوهة بأن المركز بصدد الإعداد للعديد من الدورات والأنشطة التى تدعم الأسر المنتجة والأفراد المنتجين لتدريبهم على تصنيع المنتجات اليدوية والحرف المختلفة.

بدروه، أكد المدير التنفيذى لجمعية الأسر المنتجة عدلى الكاشف أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية، حيث يتم تطهير وتعقيم مكان التدريب ومراعاة التباعد بين المتدربين، علاوة على تقسيمهم إلى مجموعات لأجل الاستيعاب والتعلم وتحقيقا للتباعد فى ظل أزمة كورونا.