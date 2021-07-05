انت الان تتابع تفاصيل خبر هنا مجلة عروض كارفور مصر اليوم 5 يوليو حتي 17/7/2021 والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - عروض كارفور دائماً ما تفاجئ جمهورها ببقات مميزة على مختلف السلع والمنتجات الرئيسية، والتي ينتظرها العديد بصورة دورية للاستفادة منها، كما وتتميز كارفور بقوة عروضها التي تقدم خصيصاً للمناسبات، ولذلك ومع اقتراب عيد الأضحي المبارك، فقد حرصت كارفور مصر على تقديم مجلة عروض تنافسية لكافة عملاءها في مصر. وعليه فقد حرصنا محرري موقع “مصر فايف”، على عرض كافة تفاصيل عروض كارفور مصر، والتي تحتوي على أنظمة تقسيط مميزة، حيث يمكنكم معرفة كل ذلك وأكثر من خلال هذا التقرير.

عروض كارفور مصر 2021

تتضمن باقة العروض المقدمة لمناسبة عيد الأضحى المبارك، العديد من السلع والمنتجات الغذائية، والتي تعتبر المنتجات الأهم لكافة البيوت المصرية، والتي تتمثل في:

أدوات النظافة الشخصية، منها؛ مزيل العرق، وكريمات تفتيتح البشرة.

مستلزمات الاطفال والسيدات، مثل؛ البامبرز وخلافه من المنتجات النسائية.

أدوات التنظيف المنزلي بكافة أنواعها.

منتجات التنظيف الأسطح والملابس، مثل؛ أريال، وبرسيل، وديتول.

منتجات التطهير، مثل الكوحول.

مختلف أنواع الشيكولاتة، مثل؛ كابري داري ميلك، وبابلي، وكيت كات.

الشاي والقهوة، والنسكافية.

الزيوت والكاتشب، والخل.

المعلبات بأنواعها، والتي من اهمها؛ التونة.

مختلف أنواع المياه الغازية، ومياه الشرب المعدنية.

منتجات الألبان، مثل؛ الجبن والحليب.

الخضروات والفواكة.

كما تتضمن عروض كارفور كذلك، مختلف أنواع الأسماك واللحوم الطازجة.

ملابس داخلية للجنسين.

لعب أطفال ومستلزمات المدارس.

أدوات منزلية للطبخ والشوي.

مختلف الادوات المنزلية، ومستلزمات المطبخ، ومستلزمات الجناين.

مختلف الأجهزة الكهربائية مثل؛ الغسالات، الثلاجات، البوتجازات، التكييفات، المرواح، مكنسة كهربائية.

عروض كارفور على الموبايلات، والشاشات، ومختلف الأجهزة الذكية.

– وغيرها من السلع والمنتجات الأساسية، والتي يمكنكم الإطلاع عليها من خلال مجلة العروض، التي يحتويها هذا التقرير. وجدير بالذكر أنه هناك العديد من العروض المميزة ، والتي تقدم بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وذلك مثل؛ عروض رنين، وعروض بيم الاسبوعية، وعروض كازيون ماركت.

نظام تقسيط كارفور 2021

أعلن هايبر كارفور مصر عبر حسابة ع فيس بوك، عن أنظمة تقسيط مميزة، والتي قد يصل بعضها إلي 60 شهر بدون فوائد، والتي تتمثل في:

– 12 شهر بدون فوائد من خلال بنك مصر، خلال فترة عرض كرنفال كارفور من 23 يونيو، حتي 1 اغسطس.

– 60 شهراً بدون مقدم من خلال “ڤاليو”، واحصل على 10% كاش باك، خلال فترة عرض الكرنفال.

– 6 شهور بدون فوائد من cib، بإستخدام بطاقاتك الأتمانية من خلال آي فرع من فروع كارفور.

– ولمعرفك المزيد يمكنك الاتصال على رقم خدمة عملاء كارفور؛ 16061, أو الدخول على الرابط الرسمي لموقع كافرور.

مجلة العروض المقدمة من Carrefour

الآن يمكنك تصفح مجلة عروض كارفور 2021, والمقدمة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، والتي تحتويها كافة العروض بأنواعها، وبعروض الاسعار قبل وبعد التخفيض، والتي تتمثل في: