خلال زيارة ميدانية.. المصريين الأحرار يناقش شكاوى أهالى رأس الحكمة بمطروح

وناقش الحزب، شكاوى أصحاب الخطوط الأرضية لشبكة المياه من عدم توافر المياه، وكذلك إضاءة الشوارع الجانبية ومناقشته ما يمكن أن يساهم به الحزب بمطروح من أجل تقديم خدمة متميزة للمواطنين.
وأيضا تم مناقشة مطالب بعض النجوع والعزب برصف الطرق إليها ومنها تجمع أولاد لواح برأس الحكمة.
وفى النهاية قدم الزعيرى، الشكر لرئيس الوحدة المحلية برأس الحكمة، لاهتمامه واستماعه ووعده بالعمل على تلبيه مطالب المواطنين ومنها رصف طريق أولاد جالى الذى تم تنفيذه بعد المطالبة بذلك.
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