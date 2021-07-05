الهجرة تثمن جهود وزير العدل فى إعفاء أسر ضحايا حريق قبرص من رسوم الـDNA

جدة - نرمين السيد - تقدمت السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، بخالص الشكر للمستشار عمر مروان وزير العدل، لسرعة استجابته لطلبها بإعفاء أسر ضحايا حريق قبرص من رسوم تحاليل الـDNA، والتى تتطلبها الإجراءات القانونية للتعرف على الجثامين.





كما أشادت السفيرة نبيلة مكرم، بتوجيهات وزير العدل بالتيسير على الأسر المكلومة من خلال مد فترة العمل بمراكز التحاليل التابعة لمحل سكن الأسر حتى يتمكنوا من إجراء التحاليل واستلام النتائج بأسرع وقت.

كانت وزيرة الهجرة، تقدمت بالتعازى لأسر المواطنين المتوفين فى حرائق الغابات فى إحدى القرى القبرصية وإعلان الجهات القبرصية المعنية بوفاة 4 مواطنين مصريين كانوا يعملون فى قبرص.

وصرحت الوزيرة، بأنه جارى تنسيق الجهود مع الدكتور إيهاب رمزى عضو مجلس النواب عن دائرة قرية الناصرية التابعة لمركز بنى مزار بمحافظة المنيا التى ينتمى إليها المواطنون المصريون الأربعة ضحايا الحادث، وذلك للعمل على البيانات المطلوبة لإنهاء جميع إجراءات عودة الجثامين فى أسرع وقت ممكن، وفق متطلبات السلطات القبرصية، ويتم ذلك من خلال تواصل مستمر مع أهالى الضحايا لتوفير المعلومات المطلوبة عن ذويهم للمساعدة فى التعرف على هوياتهم.

وكانت سفارة مصر فى قبرص، شكلت غرفة عمليات للتواصل مع المسئولين القبارصة، وفقا لما جاء فى بيان وزارة الخارجية المصرية، بعد ورود معلومات لديها تفيد وفاة 4 مصريين كانوا يعملون فى قبرص نتيجة للحرائق التى اندلعت فى عدد من القرى هناك، وأجرى السفير عمرو حمزة، السفير المصرى فى قبرص، فحصا لمكان الحادث وملابساته، كما أنه يتواصل بشكل مستمر مع الجهات القبرصية المعنية.