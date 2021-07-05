رحمى: مبادرة تطوير قرى الريف المصرى خطوة حقيقية لبناء الجمهورية الجديدة

جاء ذلك خلال ترؤسه اليوم الاثنين اجتماعًا لمناقشة المقترحات المستقبلية لتطوير مركز ومدينة قطور ضمن المبادرة الرئاسية (حياة كريمة)، والتى من المقرر استكمالها بباقى المراكز عقب الانتهاء من تطوير مركز زفتى، وذلك بحضور النائب عبد الله الشيخ عضو مجلس النواب، وإبراهيم فايد رئيس مركز ومدينة قطور، ونواب رئيس المدينة وأعضاء المكتب الفنى للمحافظ.
وأكد رحمى، حرص المحافظة على وضع مقترحات لتطوير القرى فى كافة المراكز من خلال عقد اجتماعات مع أعضاء مجلسى النواب والشيوخ والتنفيذيين، موضحا أنه سيتم تشكيل لجان لتقييم تلك الاحتياجات والمقترحات والاستماع إلى المواطنين من خلال عقد لقاءات جماهيرية مع كافة فئات المجتمع داخل قرى وعزب ونجوع قطور.
وأكد اهتمام الدولة بتنمية وبناء الإنسان بجانب أعمال البنية التحتية، حيث سيتم تنظيم قوافل توعوية، واجتماعية، وطبية، وبيطرية وزراعية تساهم فى رفع الوعى وتوفير خدمات مجتمعية لأهالينا فى القرى.
وأشار إلى أن المبادرة الرئاسية (حياة كريمة) تتم حاليًا لتطوير 54 قرية و88 تابعًا فى مركز ومدينة زفتى من خلال 435 مشروعًا بإجمالى 1.9 مليار جنيه ، سيعقبها اختيار عدد من المراكز الأخرى ليتم تطويرها ضمن خطة الدولة لتطوير كافة الطرق.
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