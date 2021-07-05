وزير الخارجية يلتقى اللجنة العربية المعنية بمتابعة ملف سد النهضة الإثيوبى

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بحث وزير الخارجية سامح شكرى، فى نيويورك، الاثنين، مع اللجنة العربية المعنية بمتابعة ملف سد النهضة والتنسيق مع مجلس الأمن حياله، والتى تضم السعودية والأردن والعراق والمغرب والجامعة العربية، وذلك فى إطار التحضير لجلسة مجلس الأمن حول سد النهضة.
كان وزير الخارجية سامح شكرى قد التقى اليوم الاثنين، فى نيويورك مع السفير طارق الأدب مندوب تونس لدى الأمم المتحدة بمقر البعثة المصرية، وذلك فى إطار الإعداد لجلسة مجلس الأمن حول سد النهضة الإثيوبى.
ونشر المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية السفير أحمد حافظ صورا تبرز اجتماع وزير الخارجية سامح شكرى مع مندوب دولة تونس لدى الأمم المتحدة السفير طارق الأدب.
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