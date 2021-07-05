أخبار مصرية

وزير الخارجية يلتقى اللجنة العربية المعنية بمتابعة ملف سد النهضة الإثيوبى

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/4
  • 2/4
  • 3/4
  • 4/4

بحث وزير الخارجية سامح شكرى، فى نيويورك، الاثنين، مع اللجنة العربية المعنية بمتابعة ملف سد النهضة والتنسيق مع مجلس الأمن حياله، والتى تضم السعودية والأردن والعراق والمغرب والجامعة العربية، وذلك فى إطار التحضير لجلسة مجلس الأمن حول سد النهضة.

كان وزير الخارجية سامح شكرى قد التقى اليوم الاثنين، فى نيويورك مع السفير طارق الأدب مندوب تونس لدى الأمم المتحدة بمقر البعثة المصرية، وذلك فى إطار الإعداد لجلسة مجلس الأمن حول سد النهضة الإثيوبى.

ونشر المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية السفير أحمد حافظ صورا تبرز اجتماع وزير الخارجية سامح شكرى مع مندوب دولة تونس لدى الأمم المتحدة السفير طارق الأدب.

E5iyirtWYAcPxJj

 

 

E5iyjebWYAI13VV

 

E5iyjGFWQAEGR3J

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير الخارجية يلتقى اللجنة العربية المعنية بمتابعة ملف سد النهضة الإثيوبى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صوت الامة وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا