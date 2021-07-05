مواعيد عرض مسلسل ليه لا الجزء الثاني وأحداث الحلقة 13 قبل العرض

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مواعيد عرض مسلسل ليه لا الجزء الثاني يبحث عنها محبي المسلسلات المصرية القصيرة خاصًة بعد نجاح الجزء الأول من مسلسل ليه لا بطولة أمينة خليل. ولكن مواعيد عرض مسلسل ليه لا الجزء الثاني لا يحفظها البعض خاصًة بعد عرض مسلسل ليه لا الجزء الثاني الحلقة 13 على منصة Shahid Vip شاهد VIP ، و مواعيد عرض مسلسل ليه لا الجزء الثاني تعرض لمدة ثلاث أيام في الأسبوع.

دوت الخليج

مواعيد عرض مسلسل ليه لا الجزء الثاني

تعرض مواعيد عرض مسلسل ليه لا الجزء الثاني ثلاث أيام من كل أسبوع ومسلسل ليه لا الجزء الثاني الحلقة 13 عبارة عن 15 حلقة فقط حيث أن مواعيد عرض مسلسل ليه لا الجزء الثاني يعرض من يوم الخميس حتى السبت من كل أسبوع.

مسلسل ليه لا الجزء الثاني الحلقة 13

شهدت الحلقة الماضية من مواعيد عرض مسلسل ليه لا الجزء الثاني أحداثًا مثيرة بعدما صارح "صلاح" أحمد حاتم، "ندى" منة شلبي بتفكيره في العودة إلى طليقته "رانيا" سارة عبد الرحمن، وتكتشف "سالي" دنيا ماهر حملها مجددًا.

مسلسل ليه لا الجزء الثاني الحلقه 13

وفي مسلسل ليه لا الجزء الثاني الحلقة 13 يصطدم المزارعين برغبة "خالد" مراد مكرم في طردهم من أرضه، وترفض "ندى" منة شلبي محاولات "صلاح" أحمد حاتم بالتواصل معها مجددًا.

مواعيد عرض مسلسل ليه لا الجزء الثاني الحلقة 13

ومن المتوقع أن تشهد أحداث مسلسل ليه لا الجزء الثاني الحلقه 13 أحداثًا مشوقة، حيث يحاول "صلاح" أحمد حاتم بالتواصل مع "ندى" منة شلبي، ويروي لها مخاوفه من أجل ابنته "سلمى"، وأن هذا السبب هو الذي جعله يفكر في العودة إلى "رانيا" سارة عبد الرحمن.

أحداث مسلسل ليه لا الجزء الثاني الحلقة 13

وتواقف "ندى" منة شلبي في مسلسل ليه لا الجزء الثاني الحلقه 13 على قبول اعتذار "صلاح" أحمد حاتم، وتعود له ويكتشف صلاح خداع "رانيا" له وأنها لازالت على علاقة مع شريكها بالعمل.

مسلسل ليه لا الجزء الثاني

مسلسل ليه لا الجزء الثاني الحلقة 13 من تأليف مريم نعوم وإخراج مريم أبو عوف، وبطولة منة شلبي وأحمد حاتم ومراد مكرم ودنيا ماهر.