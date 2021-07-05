/639070/شوفته-بيخوني-على-سريري--هايدي-ترفع-دعوى-خلع-ضد-زوجها-بمحكمة-الأسرة

لم يمرعلى زواجها عامًا، وتعرضت لكارثة كبيرة تسببت في تدمير حياتها الزوجية، فشاهدت زوجها يخونها على سريرها، الأمر الذى دفع الزوجة صاحبة الـ26 عامًا، تقديم دعوى خلع ضد زوجها أمام محكمة الأسرة في مدينة نصر شرق العاصمة القاهرة.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل رفع دعوى خلع في محكمة الأسرة مدينة نصر

التفاصيل الحكاية

قالت الزوجة في دعواها أمام محكمة الأسرة بمدينة نصر: «زوجي بيذلني عشان ساعد أمي في علاجها وكما وصل به الحال أنه يخونني على سريرها، وعندما اعترضت ضربني وقالي أنا راجل أعمل اللي يعجبني .. ودة بيتي ».

العروس «هايدي » عانت الأمرين مع «مدحت » صاحب الـ36 عاماً، لمعاملته السيئة لها ومعايرتها بالإنفاق على علاج والدتها المريضة بمرض مزمن في القلب، مشيرة إلى أنه كان يخونها دائماً، وشاهدته أكثر من مرة مع سيدات وفتيات لا تعرفهن في شقة الزوجية.

أمي مريضة

وأكدت الزوجة في دعواها أمام محكمة الأسرة بمدينة نصر: « أنها وافقت على الزواج منه بعد إلحاح من والدتها، وتقول «بعد وفاة والدي وسفر شقيقي لخارج البلاد، لم يعد لأمي سواي أقوم على رعايتها وتمريضها، وشراء العلاج لها، وقت أن كان شقيقي يرسل لنا الأموال من الخارج لنستطيع العيش، إلا أنه انقطع عنا بالاتصال تماماً ولا نعرف مصيره، فضغطت أمي عليّ لأتزوج زواج صالونات من صنايعي يكبرني بـ10 سنوات»، تتوقف قليلاً على الكلام وتواصل: «ياريتني ما وافقت وكنا متنا من الجوع أنا وهي».

نايم مع واحده على سريرى

وتابعت « هايدي»: «كان بيعاملني كأني خدامة عنده وبيعايرني باللقمة أنا وأمي وبتمن علاجها، وكنت مستحملاه عشان أمي تتعالج، لغاية ما شفته بيخوني بعيني فى حضن فتاة على سريري، ولما واجهته ضربني وأهانني فقررت الخلع منه وأنا وأمي لنا الله حتى أستريح من معاملته السيئة وخيانته لي وعلى فراشي».