/639071/وزير-الشباب-والرياضة-حياة-كريمة-تجربة-فريدة-لم-نشاهدها-فى-أى-دولة-العالم

أشاد الدكتور اشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بالمبادرة الرئاسية «حياة كريمة »، مؤكدًا إنها تجربة فريدة لم نشاهدها فى أي بلد فى العالم، مشيرًا إلى انطلاقها فى المرحلة الأولي تشمل 51 قرية، تحتوي على 1000 مركز شباب ما بين التعديل والتطوير والانشاء، موضحًا إنها قيمة مضافة للوزارة، حيث أن مراكز الشباب تتخطى 5000 مركز على مستوى الجمهورية.

دوت الخليج يرصد ما ذكره وزير الشباب والرياضة فى صالون التنسيقية بشأن حياة كريمة

الإشهار فى مراكز الشباب

وأشار الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، إلى عدد من المشاكل التي تواجه مراكز الشباب، ومنها الإشهار الذي يحتاج إلى مدة زمنية طويلة من خلال التخصيص، ومعرفة ما إذا كانت الأرض تتبع الأوقاف أو الري أو النقل أو الزراعة أو الاسكان، لافتًا إلى تقنين الوضع مع الأوقاف فى كل مراكز الشباب وجدولة الأراضي الخاصة بمراكز الشباب.

تقنين اراضي مراكز الشباب

ولفت الدكتور اشرف صبحي، إلى أن المهندس مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وجه بطرح مشروع لتقنين اوضاع مراكز الشابب، موضحا أن الوزارة خصصت إدارة معنية لدراسة المنشآت الرياضية،فضلا عن حصر اعددها فى المحافظات واي القطاعات تتبع إذا كانت الأوقاف أو النقل أو الاسكان أو الزراعة، مؤكدا الفرق بين البدل والاستبدال والبيع والشراء ، وانهاء حق الانتفاع.

وأشاد صبحي بانشاء قانون الهيئات الشبابية، مؤكدا أنه من المشروعات التي ساعدت الووزارة فى أدارة مراكز الشباب، من خلال مجلس امناء يدير هذه الاصول.

وقال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إن القانون إضافة كبيرة لأن المنهج الخاص به يكون لهدف أو لحل مشكلة، مشيرًا إلى أن الحلول تكون فنية أو تشريعية خاصة لحل مراكز الشباب وتطويرها، لافتا إلى أن العمل من خلال خطة التطوير بمشروع الملاعب الخضراء في منذ عام 2014، بمنهجية تخطت 60 فى المائة من الملاعب التي تحتاج إلى أعادة تأهيل، مؤكدا أن مراكز الشباب عصب حيوي فى المجتمع، لإنها توجد فى الريف والحضر والبدو، و تشكل اهتمام كبير لنسبة 65% من الأسر المصرية.

دوت الخليج يرصد حديث وزير الشباب والرياضة بندوة التنسيقية حول تطوير مراكز الشباب وحياة كريمة

وأضاف وزير الشباب والرياضى، أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة:” هناك اتجاهين تعمل الوزارة من خلالهم هو اتجاه للتطوير واتجاه ماذا يحدث داخل مراكز الشباب، مؤكدًا على أن الوزارة تسير على الميزانية الكلاسيكية، والتي تكون تراكمية على بعض مراكز الشباب، لافتًا إلى أن المراكز الجديدة تدخل فى الميزانية الجديدة للعام المالي الجديد، موضحًا أن هناك مراكز شباب يتم تأهيلها من خلال حق الانتفاع والقطاع الخاص بشكل عملي من خلال طرحها بعقد محوكم بالتعاون مع الجهات الرقابية، مشيرًا إلى أن الاستثمارات فى مراكز الشباب بلغت مليار و600 مليون من خلال شركات القطاع الخاص، فهي التي تبني وتدير، وذلك لتحسين الادارة.

وأشار الدكتور أشرف صبحي إلى أن هناك 2 مليار جنية استثمارات فى الرياضة، تبلورت فى إنشاء حمامات السباحة، لافتا إلى أن تكلفة حمامات السباحة بلغت 6 مليون جنيه بمركز الشباب، مشيرا غلى انشاء 55 حمام سباحة، لافتا غلى أن قبل 2018 تم انشاء عدد 48 حمام سباحة على حساب الدولة.

جاء هذا خلال صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بحضوزر الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والأستاذ حازم عمر نائب محافظ قنا والدكتورة غادة علي عضو مجلس النواب والاستاذ أحمد البشبيشي أمين سر لجنة الشباب والرياضة بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وذلك لمناقشة مشروع القانون المقدم من الدكتورة غادة علي ممثلة عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ولجنة الشباب والرياضة بالتنسيقية بشأن "ملكية واستبدال الأراضي بين الوزارات لصالح الأراضي المخصصة لمراكز الشباب والمنشآت الشبابية.