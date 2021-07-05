غادة علي: قانون استبدال الأرضي لصالح مراكز الشباب يواجه استغلالها بالمحافظات..وموفر للجهات المعنية

/639073/غادة-علي-قانون-استبدال-الأرضي-لصالح-مراكز-الشباب-يواجه-استغلالها-بالمحافظاتوموفر-للجهات-المعنية

قالت النائبة غادة علي، عضو مجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، إن هناك استغلال الاراضي مراكز الشاب داخل المحافظات، مشيرة إلى رصد ذلك من خلال زملائنا نواب المحافظين فى المحافظات المختلفة.

دوت الخليج يرصد كلمة النائبة غادة على خلال صالون التنسيقية بشأن استبدال اراضي مراكز الشباب

جاء ذلك خلال كلمتها بصالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بحضور حازم عمر نائب محافظ قنا والدكتورة غادة علي عضو مجلس النواب وأحمد البشبيشي أمين سر لجنة الشباب والرياضة بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

وناقش صالون التنسيقية، مشروع القانون المقدم من الدكتورة غادة علي ممثلة عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ولجنة الشباب والرياضة بالتنسيقية بشأن "ملكية واستبدال الأراضي بين الوزارات لصالح الأراضي المخصصة لمراكز الشباب والمنشآت الشبابية.

استبدال اراضي مراكز الشباب

وأشارت غادة علي ،عضو مجلس النواب،إلى أن قانون استبدال ونقل ملكية الأراضي لصالح مراكز الشباب والمنشآت الشبابية،أول قانون تم التقدم به خلال الاجتماع الاول للجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب فى 14 من يناير ، لخدمة الشباب من خلال قانون ملزم مفيد موفر للجهد والوقت على كل الجهات المعنية من أعضاء البرلمان ونواب المحافظين والوزارات المختلفه.

هذا وقال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إن مشروع القانون المقدم من الدكتورة غادة علي، بشأن "ملكية واستبدال الأراضي بين الوزارات لصالح الأراضي المخصصة لمراكز الشباب والمنشآت الشبابية”، إضافة كبيرة لأن المنهج الخاص به يكون لهدف او لحل مشكلة، مشيرًا إلى أن الحلول تكون فنية أو تشريعية، خاصة لحل مراكز الشباب وتطويرها، لافتًا إلى أن العمل من خلال خطة التطوير بمشروع الملاعب الخضراء في منذ عام 2014، بمنهجية تخطت 60 فى المائة من الملاعب التي تحتاج إلى إعادة تأهيل، مؤكدًا أن مراكز الشباب عصب حيوي فى المجتمع، لانها توجد فى الريف والحضر والبدو، وتشكل اهتمام كبير لنسبة 65% من الأسر المصرية.