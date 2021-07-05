أهالي الإبراهيمية لوفد شباب النواب: حياة كريمة منحتنا قبلة الحياة 

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واصلت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمود حسين ، زيارتها الميدانية لعدد من مراكز الشباب بمحافظة الشرقية، وذلك في إطار زيارتها الميدانية لمحافظتي الدقهلية والشرقية، والتي تستغرق يومين.

دوت الخليج

جولة لجنة الشباب والرياضة فى مركز الإبراهيمية بالشرقية

وتفقدت لجنة الشباب والرياضة، عدد من مراكز الشباب، بمدينة الإبراهيمية بناءًا على طلب الإحاطة الذي تقدم به النائب خالد بدوي.

واستمعت اللجنة لمطالب شباب قرية الحبش وقرية كفور نجم وكفر أبو الديب، وأكد الأهالي تفاؤلهم بحدوث طفرة كبيرة في مراكز الشباب، بعد إطلاق الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشروع حياة كريمة.

من جانبه، قال عمدة قرية كفور نجم لوفد البرلمان:” إن المبادرة الرئاسية تعكس حرص القيادة السياسية على توفير حياة كريمة للشعب المصري، خاصة إنها منحت الريف قبلة الحياة مطالبًا اللجنة بمساعدتهم في إنهاء اجراءات إحلال وتجديد نادي الحبش.

محمود حسين: حياة كريمة مبادرة تٌعيد الأمل فى الريف المصرى

من جانبه علق الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة، علي إشادة المواطنين بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة، قائلا:” المبادرة تُعيد الأمل للريف المصري وسيكون لها تأثير مباشر في تطوير مراكز الشباب وحل مشكلات القري المصرية".

وأكد رئيس لجنة الشباب بمجلس النواب، محمود حسين، على أن الرئيس عبد الفتاح السيسى يسعى جاهدا لبناء دولة عصرية حديثة، وهذا البناء لا يتأتي إلا ببناء إنسان متكامل ومنها مبادرة حياة كريمة التي تمثل جزءًا رئيسا من المشروع الوطنى للرئيس من أجل بناء الإنسان وبناء دولة تليق بالمصريين.

فيما أكد الدكتور خالد بدوي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين، مقدم طلب الإحاطة، أن اللجنة حريصة علي الاستماع لمطالب المواطنين وسرعة العمل علي حلها، لافتًا إلى أن النائب محمود حسين، رئيس لجنة الشباب أوصي بسرعة إدراج إحلال وتجديد مركز شباب الحبش في الخطة الجديدة، وهو ما وعدت به وزارة الشباب. وأوصي عضو التنسيقية بضرورة اعادة انشاء نادي الابراهيمية خاصة انه لم يتم تجديده منذ عام 1960، لافتا الي ان نادي الابراهيمية ساهم في وجود ابطال عديدة في الالعاب الفردية ، حققوا بطولات عالمية للرياضة المصرية .

فيما قال النانب درويش مرعي ، إن مبادرة حياة كريمة بمثابة عودة الجسد للريف المصري ، الذي ظل مهمل لسنوات طويلة مشيدا بالمبادرات الرئاسية التي أطلقها الرئيسي عبدالفتاح السيسي لتوفير حياة كريمة للشعب المصري .

ويضم الوفد كلا من الدكتور محمود حسين رئيس اللجنة ، والنائب ثروت سويلم وكيل اللجنة والنائب حسام غالي أمين سر اللجنة ، والنواب درويش مصطفي وأسامة عبدالعاطي وخالد بدوي وحازم امام والنائبة ايمان العجوز وهادية حسني وولاء عبدالفتاح وابراهيم عبداللطيف أمين اللجنة .