دوت الخليج يكشف هل يحمل رمضان صبحي علم مصر في أولمبياد طوكيو؟!

/639077/تحيا-مصر-يكشف-هل-يحمل-رمضان-صبحي-علم-مصر-في-أولمبياد-طوكيو

أنتشرت خلال الساعات الماضية أخبار متداولة عن مَن يحمل علم مصر في أولمبياد طوكيو، ومن أبرز الترشيحات رمضان صبحي لاعب المنتخب الأولمبي لكرة القدم و أحمد الأحمر لاعب فراعنة اليد وذلك خلال افتتاح مراسم دورة الألعاب الأولمبية والمقرر انطلاقها في السابع عشر من الشهر الجاري في اليابان 2021 بعد أن تأجلت في وقت سابق بسبب فيروس كورونا.

وعلم دوت الخليج أن اللجنة الأولمبية المصرية كانت قد قررت في وقت سابق أن من يحمل علم مصر لابد أن يكون بطل أولمبي أو نجم عالمي مشهور طبقا للعرف السائد خلال دورات الألعاب السابقة ، الأمر الذي أثار الجدل حول إمكانية رفع رمضان صبحي لاعب منتخب القدم للعلم.

من يحمل علم مصر في أولمبياد طوكيو ؟!

وتوصل دوت الخليج أن رمضان صبحي لا يحق له رفع علم مصر في ظل لاعبين ذو قيمة كبرى في الألعاب الأخري لعل على رأسهم أحمد الأحمر ، لاعب نادي الزمالك ومنتخب مصر لكرة اليد.

يأتي هذا ضمن الترتيب «الودي » في اللجنة الأولمبية ، حيث كان من المقرر أن يحمل محمد صلاح لاعب ليفربول والمنتخب المصري علم مصر خلال منافسات طوكيو 2021 ، لكن رفض النادي الإنجليزي انضمام اللاعب حال دون ذلك، الأمر الذي يصعب من إمكانية حمل رمضان صبحي لعلم الفراعنة.

أبرز المرشحين لحمل علم مصر في أولمبياد طوكيو

ولاتوجد معايير ثابتة حول إمكانية حمل البعض علم مصر في أولمبياد طوكيو لكن ساد العرف أن يحمل العلم أكثر اللاعبين اصحاب انجازات في المشاركات الأولمبية. ويستعرض دوت الخليج أبرز المرشحين لرفع علم مصر : - علاء أبو القاسم الذي حصد فضية أولمبياد لندن 2012 في لعبة السلاح.

-هداية ملاك الذي حققت برونزية أولمبياد ريو 2016 في لعبة التايكوندو.

- أحمد الأحمر لاعب وأسطورة كرة اليد.

- إيهاب عبد الرحمن أستطاع حصد فضية بطولة العالم في رمي الرمح 2015.

لاعبون مرشحون لحمل علم مصر في أولمبياد طوكيو

- عزمي محيلبة الذي حصد ذهبية كأس العالم للرماية 2021.

- فريدة عثمان صاحب برونزية بطولة العالم للسباحة 2019.

- هادية حسني أول برلمانية أولمبية، وهي صاحبة ثالث مشاركة في الأولمبياد بلعبة الريشة الطائرة بالأولمبياد.

- رمضان درويش لاعب وبطل الجودو