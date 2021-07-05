مدن البحر الأحمر تنهي الاستعدادات لامتحانات الثانوية العامة

ووجه رئيس مدينة الغردقة إيهاب رأفت، في بيان اليوم الاثنين، رؤساء الأحياء بتكثيف أعمال النظافة في محيط المدارس التي بها لجان الثانوية العامة.
وفي مدينة القصير، انتهت الوحدة المحلية من إنشاء مظلات أمام المدارس مع تكثيف حملات التعقيم والنظافة.
وفي مدينة رأس غارب، وجه رئيس المدينة حامد أحمد حامد مسئولى الوحدة المحلية بتكثيف أعمال النظافة والتعقيم لجميع اللجان عقب تركيب مظلات حماية من الشمس.
وفي مدينة سفاجا، انتهت الوحدة المحلية من تركيب المظلات وزيادة حملات النظافة في إطار الاستعداد لامتحانات الثانوية العامة.
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