صور.. وزير الأوقاف يزور المتحف الدولى للسيرة النبوية بالمدينة المنورة

جدة - نرمين السيد - وبحسب بيان للسفارة السعودية بالقاهرة، اليوم الإثنين، عبر وزير الأوقاف عن إعجابه بما شاهده، مثمنا للمملكة جهودها فى خدمة القرآن والسنة النبوية، ولرابطة العالم الإسلامى هذا المشروع.

يذكر أن مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة، أهدى فى وقت سابق درعه، لـ الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، تقديرًا لجهوده فى خدمة الدعوة.