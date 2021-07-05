سامح شكرى يشرح للدول الأفريقية بمجلس الأمن موقف مصر تجاه قضية سد النهضة

التقى وزير الخارجية سامح شكرى، الإثنين، مع مجموعة الدول الأفريقية بمجلس الأمن (النيجر – كينيا – تونس)، وذلك لشرح الموقف المصري تجاه قضية سد النهضة الأثيوبى.

كان وزير الخارجية سامح شكرى قد التقى اليوم الإثنين، بالسفير طارق الأدب المندوب التونسى الدائم لدى الأمم المتحدة، وذلك بمقر بعثة مصر الدائمة لدى الأمم المتحدة فى مستهل زيارته الحالية إلى نيويورك من أجل المشاركة فى الجلسة المقررة لمجلس الأمن حول سد النهضة الإثيوبي.

وصرح السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، أن الوزير شكرى أكد خلال اللقاء على حرص مصر على التنسيق الوثيق مع جمهورية تونس الشقيقة فى هذا الملف فى ضوء العلاقات الثنائية الممتازة التى تجمع البلدين الشقيقين، وأخذًا بعين الاعتبار كون تونس العضو العربى الحالى بمجلس الأمن.

وأضاف المتحدث الرسمى، أن الوزير شكرى ثمّن فى هذا السياق الدعم الكبير الذى تقدمه تونس للموقف المصرى فى هذا الملف.